"Барыс" объявил состав на матч с четвертой командой КХЛ

Столичный "Барыс" объявил состав на матч в регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Торпедо" из Нижнего Новгорода, сообщают Vesti.kz.
Встреча пройдет в Астане и начнется в 17:00 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport.
Состав "Барыса" на матч:
ЛаБейт – Червени – Оберг, Скленичка (А) – Ножье;
Савицкий (А) – Шестаков (С) – Муратов, Бекетаев – Шалапов;
Рахманов – Омирбеков – Асетов, Гайтамиров – Никитин;
Мусоров – Логвин – Кайыржан, Нургалиев – Гурков.
Вратари: Шутов(Паскуале).
Казахстанский клуб проиграл последние две игры в КХЛ - минскому "Динамо" (1:2 ОТ) и екатеринбургскому "Автомобилисту" (2:5).