"Барыс" объявил состав на матч КХЛ с "Ак Барсом"

"Барыс" объявил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса", сообщают Vesti.kz.
Матч в Астане пройдет сегодня, 7 ноября. Начало встречи в 19:30 по столичному времени.
Состав на матч:
Мусоров – ЛаБейт – Оберг, Скленичка (А) – Ножье;
Савицкий (А) – Шестаков (С) – Муратов, Бекетаев – Шалапов;
Рахманов – Червени – Омирбеков, Гайтамиров – Королёв;
Оспанов – Борисевич – Гурков, Нургалиев – Никитин.
Вратари: Паскуале(Шутов).
После 28 матчей "Барыс" с 23 очками занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции. "Ак Барс" (36 очков в 26 играх) идет третьим на "Востоке".