"Барыс" объявил состав на матч КХЛ с "Ак Барсом"

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Сегодня 18:42
©ХК "Барыс"

"Барыс" объявил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса", сообщают Vesti.kz.

Матч в Астане пройдет сегодня, 7 ноября. Начало встречи в 19:30 по столичному времени.

Состав на матч:

Мусоров – ЛаБейт – Оберг, Скленичка (А) – Ножье;

Савицкий (А) – Шестаков (С) – Муратов, Бекетаев – Шалапов;

Рахманов – Червени – Омирбеков, Гайтамиров – Королёв;

Оспанов – Борисевич – Гурков, Нургалиев – Никитин.

Вратари: Паскуале(Шутов).

4 ноября команды встречались в Казани: "Барыс" вел 3:0, но в итоге уступил - 3:5. Таким образом, казахстанский клуб потерпел пятое поражение в последних шести играх.

После 28 матчей "Барыс" с 23 очками занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции. "Ак Барс" (36 очков в 26 играх) идет третьим на "Востоке".

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