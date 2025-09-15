"Барыс" объявил состав на четвертый матч в КХЛ

Столичный "Барыс" объявил состав на матч с московским "Динамо" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Астане и начнётся в 19:30. Ссылки на прямую трансляцию будут доступны ближе к игре здесь.

Состав "Барыса" на игру с "Динамо"

Галимов – Морелли – Веккьоне, Масси (А) – Уолш

Савицкий (С) – Омирбеков – Кайыржан, Маккошен – Бреус

Асетов – Волков – Колесников, Бекетаев (А) – Данияр

Симонов – Шайхмедденов – Муратов, Королёв

Вратари: Шутов (Шестаков)





Напомним, что в предыдущих трёх играх "Барыс" одержал две победы и потерпел одно поражение: "Трактор" (4:3 ОТ), "Амур" (4:3 Б) и "Динамо-Минск" (1:3).

"Барыс" занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав четыре очка после трёх игр. Московское "Динамо" находится на предпоследней, 10-й строчке на "Западе", имея три балла после четырёх матчей.