"Барыс" объявил о решении по российскому хоккеисту

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 19:15
©ХК "Барыс"

Хоккейный клуб "Барыс" официально объявил о прекращении сотрудничества с Иваном Мищенко. Контракт, рассчитанный до конца сезона-2023/24, расторгнут по соглашению сторон без выплаты компенсации, сообщают Vesti.kz.

27-летний российский защитник присоединился к казахстанскому клубу в августе 2022 года. За астанчан сыграл 64 матча в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), набрав 9 (1+8) баллов.

В его карьере также были СКА, "Сочи", "Южный Урал", "Адмирал", "Сарыарка", "Омские ястребы".

Напомним, что "Барыс" в минувшем сезоне впервые в истории занял последнее место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф Кубка Гагарина.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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