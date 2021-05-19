"Барыс" объявил о подписании канадского нападающего

ХК "Барыс" подписал контракт с канадским центральным нападающим Коди Куником, сообщается на сайте клуба.

Одностороннее соглашение рассчитано на сезон и действует до 30 апреля 2022 года.

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"Куник имеет большой опыт выступления в различных североамериканских лигах. Последние четыре года Коди провел в чемпионате Финляндии. В прошлом сезоне он играл за "Кярпят". В 53 матчах регулярного чемпионата форвард заработал 42 (15+27) балла, став лучшим бомбардиром своей команды. В пяти встречах плей-офф на счету Куника 7 (3+4) очков", - говорится в сообщении клуба.

Отметим, что Куник стал вторым новичком "Барыса" в нынешнее межсезонье КХЛ. Ранее клуб объявил о подписании шведского защитника Эрика Мартинссона.

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