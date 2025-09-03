"Барыс" объявил о контракте с четырьмя игроками: кто они?

"Барыс" подписал двухсторонние контракты с рядом игроков, проходивших просмотр, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Защитник Бейбарыс Оразов, а также нападающие Кирилл Ляпунов, Владимир Волков и Руслан Оспанов заключили соглашения сроком на один сезон до 31 мая 2026 года.

Напомним, в межсезонье "Барыс" возглавил российский специалист Михаил Кравец. Состав команды усилили американские форварды Майк Веккионе, Мэйсон Морелли, американский защитник Иэн Маккошен, российский нападающий Эмиль Галимов, канадский вратарь Оливье Родриг, канадский защитник Джейк Масси, американский защитник Райли Уолш и казахстанский защитник Дмитрий Бреус.

Новый сезон КХЛ "Барыс" начнёт 7 сентября домашним матчем против челябинского "Трактора".