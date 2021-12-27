"Барыс" обязан "грабить" конкурентов, или кого из российских соперников он может оставить без Кубка Гагарина

Хабаровский "Амур" имеет самый "слабый" календарь игр среди конкурентов за два последних места в топ-8 Восточной конференции КХЛ, а "Барыс" несколько раз сыграет с лидерами лиги. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

На две "вакантные" путевки в Кубок Гагарина, помимо "Барыса" с "Амуром", претендуют "Нефтехимик" с "Автомобилистом". Конкурентам осталось отыграть 12-14 игр до завершения борьбы в регулярном чемпионате КХЛ, и именно эти матчи пропустят две команды в плей-офф турнира.

Самые сложные графики у "Нефтехимика" с "Барысом", а самый простой - у "Амура". Но у хабаровчан другая проблема: они сыграли на два матча больше, чем другие соискатели мест в Кубке Гагарина. Вполне рабочее расписание у "Автомобилиста", но определяющими могут стать некоторые очные дуэли.

Например, "Барыс" с "Автомобилистом" сыграют еще два раза, а "Нефтехимик" пересечется с "Амуром". Таким образом, если взглянуть на календарь оставшихся игр и текущую форму команд (семь очков в пяти матчах), то в плей-офф выйдут нижнекамцы, ведь некоторые фавориты, с которыми им придется сыграть, могут начать "экономить" силы.

А вот за последнюю путевку поборются три других конкурента. Шансы у "Барыса" не самые плохие, но нужно отбирать очки у "Автомобилиста" и цепляться за баллы в матчах с лидерами турнира. Способен всех обставить "Амур", но в крайних пяти играх они набрали всего одно очко. "Барыс" на этом же отрезке выбил четыре балла, а "Автомобилист" - два.

Предположим, что у "Барыса" и "Автомобилиста" шансы на выход в плей-офф примерно по 25 процентов. У "Нефтехимика" - около 40, а у "Амура" - 10 процентов. Борьба может продолжиться до последнего игрового дня, который состоится в начале марта. Казахстанцам по силам ворваться в Кубок Гагарина, "ограбив" конкурентов.

Конкуренты за 7-8-е места на "Востоке"

7. "Нефтехимик" (42 очка)

Самые высокорейтинговые соперники: ЦСКА (два раза), московское "Динамо", "Трактор" (два раза), "Салават Юлаев" и "Металлург".

8. "Барыс" (40 очков)

Самые высокорейтинговые соперники: "Салават Юлаев" (три раза), "Металлург" (два раза) и "Ак Барс".

9. "Автомобилист" (39 очков)

Самые высокорейтинговые соперники: "Ак Барс" (два раза), "Йокерит", московское "Динамо" и "Металлург".

10. "Амур" (38 очков)

Самые высокорейтинговые соперники: СКА, "Ак Барс" и "Трактор".

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Добавим, что, помимо матча с "Автомобилистом", который пройдет сегодня, 27 декабря, "Барыс" на своем льду примет еще уфимский "Салават Юлаев". Эта встреча состоится 29 декабря.