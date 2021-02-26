"Барыс" обречен? Как казахстанцы играли с возможными соперниками по Кубку Гагарина

ХК "Барыс" может в четвертый раз встретиться в Кубке Гагарина с магнитогорским "Металлургом", но уже обыгрывал бывших обладателей трофея. Двух других возможных соперников казахстанский клуб в плей-офф не проходил. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

С шестой позиции в Восточной конференции "Барыс" выходит на команду, которая занимает третью строчку - за день до завершения "регулярки" тройку замыкает "Салават Юлаев" из Уфы. В единственной дуэли в Кубке Гагарина с казахстанцами победили россияне с общим счетом 4:2.

Все дуэли "Барыса" с возможными соперниками по Кубку Гагарина:

"Барыс" - "Металлург" - 3:4, 0:4 и 4:1;

"Барыс" - "Салават Юлаев" - 2:4;

"Барыс" - "Авангард" - 3:4 и 1:4.

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Проиграны оба противостояния и с "Авангардом": в одном из них потребовались все семь матчей, чтобы определить победителя. В тех же семи встречах "Барыс" проиграл первую серию на вылет "Металлургу", хоть и выигрывал в противостоянии со счетом 3:1.

Лишь в прошлом сезоне казахстанской команде удалось вырвать победу у магнитогорцев, уступив лишь в одном из пяти матчей. Предположим, что "Барыс" продолжит историю встреч с "Металлургом" или второй раз сыграет с "Салаватом Юлаевым".

Столичный клуб не очень удачно играет с потенциальными соперниками, обыгрывая в сезонной серии пока только "Авангард". Но вероятность встретиться с омичами намного ниже, чем возможность игр против "Салавата Юлаева" или "Металлурга", где "Барыс" выиграл только по одному матчу.

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Напомним, регулярный чемпионат в КХЛ продолжится 27 февраля, а 2 марта стартует Кубок Гагарина. "Барыс" сыграет с "Авангардом", и от результата этого матча и некоторых других встреч турнира зависит распределение мест команд по турнирной таблице.

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