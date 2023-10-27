"Барыс" не справился с минским "Динамо" в КХЛ

Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 21:58 Комментарии 1
©hcbarys.kz

"Барыс" сыграл с минским "Динамо" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Основное время встречи, прошедшей в Астане, завершилось вничью 1:1.

Обе шайбы были заброшены в третьем периоде. Первыми успеха добились гости усилиями Александра Волкова на 54-й минуте. Астанчане отыгрались на 59-й минуте - отличился Адиль Бекетаев.

В овертайме удача улыбнулась динамовцам - 2:1. Точный бросок в активе Вадима Мороза.

Благодаря этому успеху белорусский клуб набрал 23 очка и закрепился на восьмом месте в таблице Западной конференций, а казахстанская команда (21 балл) осталась на предпоследней, 11-й строчке в таблице "Востока".

Следующую игру в КХЛ "Барыс" проведет на своем льду с нижегородским "Торпедо" 29 октября.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Динамо Минск
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