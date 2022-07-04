"Барыс"? Назван лучший клуб в Европе

Казахстанский клуб "Барыс" не попал в топ-50 рейтинга по версии французского журнала Hockey Archives, который составил континентальный рейтинг хоккейных клубов по итогам сезона-2021/2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Топ-250 европейских клубов возглавил магнитогорский "Металлург", а в трио лидеров вошли две команды из Швеции - "Лулео" и "Регле". Что касается казахстанцев, то им отвели только 64-е место.

Топ-10 клубов Европы

1. "Металлург" (КХЛ)

2. "Лулео" (Швеция)

3. "Регле" (Швеция)

4. СКА (КХЛ)

5. "Таппара" (Финляндия)

6. ЦСКА (КХЛ)

7. "Тршинец" (Чехия)

8. "Цуг" (Швейцария)

9. "Ферьестад" (Швеция)

10. "Айсберен" (Германия)

Ранее казахстанскому клубу подобрали новичка из России, а также стал известен план подготовки "Барыса" к новому сезону в КХЛ.

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