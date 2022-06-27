Стал известен план подготовки "Барыса" к новому сезону КХЛ

Хоккейный клуб "Барыс" утвердил план подготовки к предстоящему сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации пресс-службы казахстанского клуба, команда выйдет из отпуска 14 июля.

В течение двух дней игроки будут проходить медицинское обследование. На 16 июля запланирована сдача тестов, после чего стартует первая фаза учебно-тренировочных сборов в Нур-Султане (с 17 июля по 15 августа).

С 16 по 20 августа "Барыс" примет участие в домашнем Кубке Президента Республики Казахстан, в котором также сыграют магнитогорский "Металлург", "Автомобилист" из Екатеринбурга, нижнекамский "Нефтехимик" и пекинский "Куньлунь Ред Стар". Расписание матчей турнира будет опубликовано позже.

В период с 21 по 23 августа пройдет второй этап сборов на "Барыс-Арене".

С 24 по 27 августа "Барыс" выступит на Кубке губернатора Челябинской области в Челябинске. Соперниками команды на этом турнире станут "Металлург", "Автомобилист" и "Трактор".

С 28 по 31 августа состоится заключительная фаза УТС в столице.

Старт сезона КХЛ намечен на 1 сентября.

Напомним, "Барыс", как и ранее, будет выступать в Восточной конференции. В межсезонье новым главным тренером столичного клуба был назначен Андрей Скабелка, сменивший на этом посту Юрия Михайлиса.

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