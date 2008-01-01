"Барыс" назвал состав на последний домашний матч перед гостевой серией

Начало в 19:30.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Вчера 18:54

ХК "Барыс" на своем официальном сайте назвал состав на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижегородского "Торпедо".

Встреча пройдет сегодня, 11 декабря, в Нур-Султане и начнется в 19:30 по столичному времени.

Вратарь: Хенрик Карлссон (Сергей Кудрявцев);
Егор Шалапов - Леонид Метальников, Мэтт Фрэттин - Фил Варон - Кирилл Панюков;
Самат Данияр - Диллон Хетерингтон, Линус Виделль - Кертис Волк  - Якоб Лилья;
Валерий Орехов - Алексей Маклюков, Никита Михайлис - Антон Сагадеев - Роман Старченко;
Тамирлан Гайтамиров,  Павел Акользин - Аркадий Шестаков - Егор Петухов, Максим Мусоров.

После этого матча казахстанский клуб отправится в Челябинск, где встретится с местным "Трактором" 13 декабря.

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Вчера 18:54
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