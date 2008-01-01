"Барыс" назвал состав на последний домашний матч перед гостевой серией

ХК "Барыс" на своем официальном сайте назвал состав на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижегородского "Торпедо".

Встреча пройдет сегодня, 11 декабря, в Нур-Султане и начнется в 19:30 по столичному времени.

Вратарь: Хенрик Карлссон (Сергей Кудрявцев);

Егор Шалапов - Леонид Метальников, Мэтт Фрэттин - Фил Варон - Кирилл Панюков;

Самат Данияр - Диллон Хетерингтон, Линус Виделль - Кертис Волк - Якоб Лилья;

Валерий Орехов - Алексей Маклюков, Никита Михайлис - Антон Сагадеев - Роман Старченко;

Тамирлан Гайтамиров, Павел Акользин - Аркадий Шестаков - Егор Петухов, Максим Мусоров.

После этого матча казахстанский клуб отправится в Челябинск, где встретится с местным "Трактором" 13 декабря.