"Барыс" назвал состав на международный турнир

Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 21:09
©ХК "Барыс"

"Барыс" назвал состав на Кубок Блинова, который пройдет в Омске (Россия), сообщают Vesti.kz.

Юбилейный, 30-й турнир состоится с 20 по 25 августа. Наряду с астанчанами в нем сыграют "Авангард" (Омск), "Сибирь" (Новосибирск), "Трактор" (Челябинск) и "Локомотив" (Ярославль). Столичный клуб является действующим победителем турнира.

Состав "Барыса":

Вратари: Юхан Маттссон, Владимир Никитин, Артем Шестаков.

Защитники: Натан Болье, Уилл Бутчер, Никита Волосенков, Аслан Жусупбеков, Никита Камалов, Хакназар Кенесбай, Артем Королев, Кирилл Никитин, Глеб Решетько, Абылайхан Сулейменов.

Нападающие: Даниил Апальков, Олег Бойко, Андрей Буяльский, Дамир Жафяров, Всеволод Логвин, Владислав Кодола, Никита Колобов, Майкл Маклауд, Алихан Омирбеков, Коннор Смит, Егор Смольянинов, Семен Симонов, Асанали Саркенов, Ансар Шайхмедденов, Уэйд Эллисон.


Расписание матчей "Барыса" (по времени Астаны):

21 августа "Авангард" - "Барыс" в 18:30;

22 августа "Барыс" - "Сибирь" в 14:00;

24 августа "Трактор" - "Барыс" в 14:00;

25 августа "Барыс" - "Локомотив" в 11:00.

Добавим, что столичный клуб выступил на домашнем Кубке Президента Казахстана, заняв третье место. Победителем турнира в Астане стала тольяттинская "Лада", а второе место у сборной Казахстана.

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Авангард Сибирь Трактор Локомотив ХК

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