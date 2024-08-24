"Барыс" назвал состав на матч с "Трактором"

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Сегодня 13:20
©ХК "Барыс"

Столичный "Барыс" назвал состав на матч турнира Кубок Блинова против челябинского "Трактора", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Омске начнется в 14:00 по казахстанскому времени.

Состав на матч с "Трактором":

Жафяров (С) – Маклауд – Эллисон, Бутчер – Камалов

Смит – Апальков (А) – Бойко, Болье – Королев

Логвин – Шайхмедденов (А) – Симонов, Кенесбай – Волосенков

Саркенов – Омирбеков – Колобов, Решетько – Жусупбеков

Смольянинов

Вратари: Маттссон (Никитин Вл.)

Напомним, в первом матче астанчане уступили "Авангарду" (4:3 ОТ), а во втором были обыграны "Сибирью" (4:0).

4 сентября столичный клуб сыграет в первом матче регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика". Игра пройдет в Астане.

Напомним, астанчане в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24 заняли последнее место в Восточной конференции.


Метки:
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