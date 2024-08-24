"Барыс" назвал состав на матч с "Трактором"

Столичный "Барыс" назвал состав на матч турнира Кубок Блинова против челябинского "Трактора", сообщают Vesti.kz.
Встреча в Омске начнется в 14:00 по казахстанскому времени.
Состав на матч с "Трактором":
Жафяров (С) – Маклауд – Эллисон, Бутчер – Камалов
Смит – Апальков (А) – Бойко, Болье – Королев
Логвин – Шайхмедденов (А) – Симонов, Кенесбай – Волосенков
Саркенов – Омирбеков – Колобов, Решетько – Жусупбеков
Смольянинов
Вратари: Маттссон (Никитин Вл.)
Напомним, в первом матче астанчане уступили "Авангарду" (4:3 ОТ), а во втором были обыграны "Сибирью" (4:0).
4 сентября столичный клуб сыграет в первом матче регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика". Игра пройдет в Астане.
Напомним, астанчане в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24 заняли последнее место в Восточной конференции.