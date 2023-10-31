"Барыс" назвал состав на матч с "Металлургом"

"Барыс" назвал состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Металлурга", сообщают Vesti.kz.
Встреча в Магнитогорске пройдет сегодня 31 октября. Начало игры в 20:00 по времени Астаны.
Состав на матч:
ЛаБейт – Червени – Оберг, Скленичка (А) – Ножье;
Савицкий (А) – Шестаков (С) – Муратов, Бекетаев – Шалапов;
Мусоров – Омирбеков – Рахманов, Гайтамиров – Никитин;
Кайыржан – Гурков – Логвин, Нургалиев – Королёв.
Вратари: Паскуале(Шутов).
"Металлурга" (32 очка после 26 игр) занимает второе место на Востоке и идет на серии из пяти побед.