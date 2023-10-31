"Барыс" назвал состав на матч с "Металлургом"

Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 19:22 Комментарии 2
©ХК "Барыс"

"Барыс" назвал состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Металлурга", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Магнитогорске пройдет сегодня 31 октября. Начало игры в 20:00 по времени Астаны.

Состав на матч:

ЛаБейт – Червени – Оберг, Скленичка (А) – Ножье;

Савицкий (А) – Шестаков (С) – Муратов, Бекетаев – Шалапов;

Мусоров – Омирбеков – Рахманов, Гайтамиров – Никитин;

Кайыржан – Гурков – Логвин, Нургалиев – Королёв.

Вратари: Паскуале(Шутов).

После 25 матчей "Барыс" с 21 очком занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции. Команда Андрея Скабелки проиграла три матча кряду.

"Металлурга" (32 очка после 26 игр) занимает второе место на Востоке и идет на серии из пяти побед.

Метки:
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