"Барыс" назвал состав на матч КХЛ

ХК "Барыс" назвал состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Новосибирске пройдет сегодня, 23 октября и начнется в 17:00 по казахстанскому времени.

Состав на матч:

Жафяров – Николишин – Бурдасов, Бекетаев (А) – Данияр (А)

Панюков (С) – Омирбеков – Асетов, Камалов – Хохлов

Бочаров – Бойко – Сетдиков, Гайтамиров – Бутенко

Муратов – Логвин – Рахманов, Королёв – Оразов

Вратари: Бояркин (Маттссон)



Напомним, в предыдущем матче столичный клуб обыграл на выезде минское "Динамо".

Клуб Галыма Мамбеталиева занимает последнее, 12 место в Восточной конференции КХЛ. "Сибирь" набрала 19 баллов и располагается на четвертом месте в Восточной конференции.