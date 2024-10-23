"Барыс" назвал состав на матч КХЛ

ХК "Барыс" назвал состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири", сообщают Vesti.kz.
Встреча в Новосибирске пройдет сегодня, 23 октября и начнется в 17:00 по казахстанскому времени.
Состав на матч:
Жафяров – Николишин – Бурдасов, Бекетаев (А) – Данияр (А)
Панюков (С) – Омирбеков – Асетов, Камалов – Хохлов
Бочаров – Бойко – Сетдиков, Гайтамиров – Бутенко
Муратов – Логвин – Рахманов, Королёв – Оразов
Вратари: Бояркин (Маттссон)
Напомним, в предыдущем матче столичный клуб обыграл на выезде минское "Динамо".
Клуб Галыма Мамбеталиева занимает последнее, 12 место в Восточной конференции КХЛ. "Сибирь" набрала 19 баллов и располагается на четвертом месте в Восточной конференции.