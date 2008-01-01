"Барыс" назвал состав на матч с прямым конкурентом за место в плей-офф в КХЛ

ХК "Барыс" назвал состав на гостевой матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижегородского "Торпедо", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня, 21 декабря, в Нижнем Новгороде и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.

Вратарь: Йони Ортио (Хенрик Карлссон);

Даррен Диц - Алекс Линтуниеми, Мэтт Фрэттин - Фил Варон - Кирилл Панюков;

Самат Данияр - Диллон Хетерингтон, Линус Виделль - Кертис Волк - Якоб Лилья;

Валерий Орехов - Алексей Маклюков, Никита Михайлис - Антон Сагадеев - Роман Старченко;

Тамирлан Гайтамиров - Максим Мусоров, Павел Акользин - Дмитрий Шевченко - Алихан Асетов.

Напомним, что команды являются соперниками по Восточной конференции КХЛ. "Торпедо" с 40 очками занимает седьмое место, а "Барыс" с отставанием на три балла располагается на восьмой строчке.

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