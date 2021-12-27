"Барыс" назвал состав на матч против прямого конкурента за выход в Кубок Гагарина

ХК "Барыс" назвал состав на матч против "Автомобилиста", с которым сыграет в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Нур-Султане сегодня, 27 декабря, и начнется в 19:30 по местному времени. Игру в прямом эфире можно посмотреть здесь.

Состав "Барыса":

Ортио (Бояркин )

Морроу - Мартинссон, Старченко - Вей - Савицкий

Альсинг - Орехов, Михайлис - Волк - Лилья

Савченко - Шалапов, Берглунд - Сагадеев - Юрчо

Асетов - Гурков - Петухов, Шайхмедденов