"Барыс" назвал состав на матч против прямого конкурента за выход в Кубок Гагарина

©ХК "Автомобилист"
Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 18:39

ХК "Барыс" назвал состав на матч против "Автомобилиста", с которым сыграет в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Нур-Султане сегодня, 27 декабря, и начнется в 19:30 по местному времени. Игру в прямом эфире можно посмотреть здесь.

Состав "Барыса":
Ортио (Бояркин )
Морроу - Мартинссон, Старченко - Вей - Савицкий
Альсинг -  Орехов, Михайлис - Волк - Лилья
Савченко - Шалапов, Берглунд - Сагадеев - Юрчо
Асетов - Гурков - Петухов, Шайхмедденов 

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Метки:
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Вчера 18:39
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