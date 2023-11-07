"Барыс" нацелился на лучшего снайпера ЧМ

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Сегодня 12:26
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Нападающий сборной Казахстана по хоккею Евгений Рымарев может вернуться в "Барыс", сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера, в столичном клубе серьезно планируют обменять одного из игроков на Рымарева. Также в услугах форварда заинтересован другой казахстанский клуб - "Торпедо".

Отмечается, что в Усть-Каменогорске "пытаются найти свободные спонсорские деньги на подписание игрока, освобождая сейчас некоторых спортсменов от действующих контрактов".

Ране стало известно, что Рымарев покинет "Югру". В нынешнем сезоне 35-летний воспитанник Усть-Каменогорска сыграл в регулярном чемпионате ВХЛ 19 матчей и набрал 10 (2+8) очков.

Всего за "Югру" он провел 170 матчей, а в сезоне 2021-2022 годов становился чемпионом ВХЛ в составе ханты-мансийского клуба.

Ранее форвард выступал в "Барысе", "Сарыарке", "Торпедо", АКМ. Рымарев - лучший снайпер молодежного чемпионата мира 2008 года (шесть шайб).

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