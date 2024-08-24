"Барыс" нацелился на хоккеиста с опытом выступлений в НХЛ

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Сегодня 11:48
©ХК "Барыс"

Американский форвард Чейз Де Лео может стать игроком столичного "Барыса", сообщают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".

Как отмечает источник, столичный клуб подпишет контракт с американцем сроком на один год.

В последних двух сезонах 28-летний хоккеист выступал в АХЛ за фарм-клуб "Анахайма". В сезоне-2023/24 на счету Лео 52 матча за "Сан-Диего Гуллз" в регулярном чемпионате и 48 (15+33) очков.

Ранее форвард играл в НХЛ за "Виннипег", "Анахайм" и "Нью-Джерси". Всего он провел 7 игр в лиге и результативными действиями не отметился.

Добавим, в межсезонье "Барыс" назначил нового главного тренера, которым стал Дэвид Немировски.

Также астанчане объявили о переходе канадского форварда Уэйда Эллисона, шведского вратаря Юхана Маттссона, американского нападающего Коннора Джеффри Смита, канадского защитника Натана Болье, казахстанского форварда Всеволода Логвина, российского нападающего Дамира Жафярова, российского оборонца Никиты Камалова, российского форварда Никиту Бурдасова и защитника Виктора Антипина.

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ НХЛ США

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