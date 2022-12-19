"Барыс" может подписать бывшего защитника "Детройта"

Хоккейный клуб "Трактор" поместил шведского защитника Адама Альмквиста в список отказов. Так что он будет доступен для других клубов, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В текущем сезоне он провел за челябинский клуб 25 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

По информации телеграм-канала "Трансферы КХЛ/Хоккей", казахстанский "Барыс" может забрать Альмквиста из списка отказов.

Альмквист - воспитанник шведского хоккейного клуба ХВ71. За юниорские и молодежную сборные своей страны провел 39 матчей, отметившись 15 (5+10) очками. В 2009-м был выбран "Детройт Ред Уингз" на драфте НХЛ под 210-м номером. Выступал в АХЛ за "Гранд-Рапидс Гриффинс", с которым стал обладателем Кубка Колдера (2013). В НХЛ в составе "красных крыльев" провел два матча и отметился одной заброшенной шайбой.

После Северной Америки вернулся в Европу, поиграв в Швеции, Швейцарии и России. Альмквист выступал за команды "Северсталь" (Череповец), ХВ71 (Йенчепинг, Швеция), "Фрелунда" (Швеция), "Берн" (Швейцария), "Адмирал" (Владивосток) и "Динамо" (Минск). В его активе есть золото чемпионатов Швеции и Швейцарии. За этот период защитник сыграл 12 матчей за национальную команду, отметившись 3 (2+1) баллами.