"Барыс" может подписать бывшего защитника "Детройта"

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 10:42
©ХК "Трактор"

Хоккейный клуб "Трактор" поместил шведского защитника Адама Альмквиста в список отказов. Так что он будет доступен для других клубов, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz

В текущем сезоне он провел за челябинский клуб 25 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

По информации телеграм-канала "Трансферы КХЛ/Хоккей", казахстанский "Барыс" может забрать Альмквиста из списка отказов.

Альмквист - воспитанник шведского хоккейного клуба ХВ71. За юниорские и молодежную сборные своей страны провел 39 матчей, отметившись 15 (5+10) очками. В 2009-м был выбран "Детройт Ред Уингз" на драфте НХЛ под 210-м номером. Выступал в АХЛ за "Гранд-Рапидс Гриффинс", с которым стал обладателем Кубка Колдера (2013). В НХЛ в составе "красных крыльев" провел два матча и отметился одной заброшенной шайбой.

После Северной Америки вернулся в Европу, поиграв в Швеции, Швейцарии и России. Альмквист выступал за команды "Северсталь" (Череповец), ХВ71 (Йенчепинг, Швеция), "Фрелунда" (Швеция), "Берн" (Швейцария), "Адмирал" (Владивосток) и "Динамо" (Минск). В его активе есть золото чемпионатов Швеции и Швейцарии. За этот период защитник сыграл 12 матчей за национальную команду, отметившись 3 (2+1) баллами.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
КХЛ Барыс в КХЛ Трактор

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:42
КХЛ
"Барыс" может подписать бывшего защитника "Детройта"
Сегодня , 10:00
КХЛ
Прямая трансляция матча "Барыса" с конкурентом за место в плей-офф КХЛ
Вчера , 17:39
КХЛ
"Барыс" объявил состав на выездной матч с аутсайдером конференции КХЛ
15 декабря, 19:00
КХЛ
Стали известны планы "Барыса" на канадского форварда
14 декабря, 13:03
КХЛ
В клубе КХЛ высказались о переходе форварда сборной Казахстана в "Барыс"
12 декабря, 07:44
КХЛ
Лидер "Барыса" высказался о главной сенсации на ЧМ-2022 по футболу
10 декабря, 15:43
КХЛ
КХЛ анонсировала Матч Звезд с участием форварда "Барыса"
9 декабря, 21:55
КХЛ
В КХЛ собрались изменить формат плей-офф с участием "Барыса"
9 декабря, 09:09
КХЛ
В КХЛ установлен новый рекорд с участием "Барыса"
7 декабря, 10:23
КХЛ
В России привели интересный факт об игроке "Барыса" после матча в КХЛ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»