"Барыс" - "Куньлунь": прямая трансляция матча в КХЛ

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 07:20
©ХК "Барыс"

Сегодня, 10 ноября столичный "Барыс" сыграет с китайским "Куньлунем" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Астане на "Барыс Арене" и начнется в 19:30 по столичному времени. в прямом эфире игру покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

Прямая трансляция на Qazsport

22 октября "Барыс" обыграл "Куньлунь" на выезде по буллитам - 3:2.

После 29 матчей "Барыс" с 23 очками занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции. "Куньлунь" (23 очка в 32 играх) занимает предпоследнее десятое место на "Западе".

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Куньлунь

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 07:20
КХЛ
"Барыс" - "Куньлунь": прямая трансляция матча в КХЛ
Вчера , 20:59
КХЛ
В "Барысе" оценили новый трансфер перед матчем КХЛ
Вчера , 20:29
КХЛ
"Барыс" объявил о контракте с новым игроком из Канады
Вчера , 19:57
КХЛ
КХЛ предложили принять еще один клуб из Казахстана
Вчера , 16:21
КХЛ
"Порежу тебя, твою жену и дочь". Видео задержания хоккеиста, угрожавшего убить двух полицейских
Вчера , 14:35
КХЛ
Появились хорошие новости о лучшем бомбардире "Барыса"
8 ноября, 19:25
КХЛ
"Барыс" сообщил о переходе российского форварда
8 ноября, 15:57
КХЛ
"Барыс" подпишет канадского форварда с опытом выступлений в КХЛ
8 ноября, 11:04
КХЛ
"Барыс" получил обидный статус после поражения в КХЛ
8 ноября, 10:03
КХЛ
В России разочаровались в "Барысе"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»