"Барыс" готовит громкие трансферы перед новым сезоном

стали известны планы "Барыса" перед новым сезоном Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

По информации телеграм-канал "АренаБреда" столичный клуб в полном составе соберется в Астане уже после олимпийской квалификации в последних числах августа.

По информации источника в ближайшие дни "Барыс" подпишет двух очень сильный игроков по меркам КХЛ и на Востоке будет очень грозной силой.

"Маклеод во вчерашнем матче получил отдых, но завтра против "Трактора" выйдет на лед", - сообщает источник.

Отметим, что "Барыс" принимает участие на турнире Кубок Блинова в Омске. В первом матче астанчане уступили "Авангарду" (4:3 ОТ), а во втором были обыграны "Сибирью" (4:0).

4 сентября столичный клуб сыграет в первом матче регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика". Игра пройдет в Астане.

Напомним, астанчане в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24 заняли последнее место в Восточной конференции.

Добавим, в межсезонье "Барыс" назначил нового главного тренера, которым стал Дэвид Немировски.

Также астанчане объявили о переходе канадского форварда Уэйда Эллисона, шведского вратаря Юхана Маттссона, американского нападающего Коннора Джеффри Смита, канадского защитника Натана Болье, казахстанского форварда Всеволода Логвина, российского нападающего Дамира Жафярова и российского оборонца Никиты Камалова.

Что касается олимпийской квалификации с участием сборной Казахстана, то команда Олега Болякина сыграет со сборными Венгрии, Австрии и Словакии.

Отборочный раунд состоится с 29 августа по 1 сентября этого года в Братиславе (Словакии). Победитель группы получит путевку на Игры в Италию.

Отметим, последний раз казахстанские хоккеисты выступали на зимней Олимпиаде в 2006 году в Турине (Италия).