"Барыс" и еще два клуба - главные провалы сезона КХЛ по версии известного тренера

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 14:14
©ХК "Барыс"

Экс-главный тренер магнитогорского "Металлурга" и омского "Авангарда" россиянин Федор Канарейкин перечислил главных неудачников текущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Он назвал три клуба.

"Первое место - это "Трактор" со "Спартаком". С ними вместе идет "Барыс", от которого тоже полное разочарование", - приводит его слова Business-gazeta.ru

Напомним, что "Барыс" завершил сезон в КХЛ на последнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 61 балл в 68 играх и не попав в плей-офф Кубка Гагарина.

Ранее экс-тренер сборной Казахстана Владимир Крикунов назвал причину провального сезона для астанчан.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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