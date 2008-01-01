Как "Авангард" и ЦСКА, или почему "Барыс" сыграл на уровне лучших клубов в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" выиграл четыре из пяти последних встреч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), выдав отрезок на уровне ведущих команд турнира. В Восточной конференции "уступили" только казанскому "Ак Барсу". Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.



Победа в Челябинске помогла "Барысу" обойти в неофициальном очковом зачете по последним играм "Авангард", "Металлург" и "Торпедо" (по три победы), но столичные хоккеисты уступили "Ак Барсу" (пять побед). Таким образом можно сказать, что казахстанская команда - одна из самых продуктивных на "Востоке" в декабре.



На "Западе" без поражений выступила "Северсталь" (пять побед). А вот ЦСКА и московское "Динамо", которых относят к фаворитам сезона, остановились, как и "Барыс", на четырех выигрышах. Получается, если "Ак Барс" с "Северсталью" вырвались вперед, то казахстанская команда в группе клубов, выдавших стабильную череду игр на последнем отрезке.







Есть несколько игр впереди, где столичные хоккеисты способны добиться победы. Например, с "Куньлунем", "Амуром" или "Торпедо". Важную роль в успешности "Барыса" сыграла реализация численного большинства, за счет которой удалось поднять результативность команды, и она же может помочь в следующих матчах турнира.



"Капитан в деле!". Казахстанский форвард выдал огненный отрезок и затащил "Барыс" в зону плей-офф КХЛ



Добавим, что 19 декабря "Барыс" продолжит гостевую серию игр, когда сыграет на выезде с китайским "Куньлунем". После 32 игр казахстанская команда набрала 35 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции. Что касается "Куньлуня", то эта команда идет 11-й с 22 баллами.



Убийственное оружие "Барыса". Как команда Михайлиса наказывает соперников в КХЛ