"Авангард" решил судьбу тренера после 0:7 в Кубке Гагарина

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Сегодня 13:43
©ХК "Авангард"

Омский хоккейный клуб "Авангард" расторг контракт по соглашению сторон с главным тренером Михаилом Кравцом, сообщают Vesti.kz. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Звягин.

"Команда продолжает подготовку к третьей игре серии с "Локомотивом" в плановом режиме: после восстановительной тренировки "Авангард" отправится в Ярославль", - говрится в сообщении "ястребов"

Накануне "Авангард" проиграл "Локомотиву" в серии второго раунда Кубка Гагарина-2024 со счетом 0:7.

Напомним, в первом матче этой четвертьфинальной серии победитель определился только в овертайме. "Локомотив" выиграл ту встречу со счетом 2:1.

Третья встреча состоится в Ярославле 20 марта.

Метки:
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Сегодня , 13:43
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