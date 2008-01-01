"Авангард" поможет "Барысу" в борьбе с "Торпедо", или почему команда Михайлиса может продлить победную серию в КХЛ

Казахстанский "Барыс"
во второй раз в сезоне Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ) встретится с омским "Авангардом"
и может продолжить свою беспроигрышную серию. Клубы разделяют шесть позиций в конференции, но явного фаворита в противостоянии нет. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz
.
57-я встреча команд в турнире станет если не принципиальной, то точно показательной. Казахстанская команда обрела свою игру, обыгрывает конкурентов и закрепилась в зоне плей-офф. Россияне уверенно возглавляют дивизион Чернышева, но в последних пяти играх набрали лишь половину возможных очков.
К успехам "Барыса" можно отнестись спокойно, ведь обыграны не самые сильные команды Лиги. Результаты "Авангарда" тоже не впечатляют: побеждены кризисные "Куньлунь"
с "Автомобилистом"
, а в играх с "Витязем"
, ЦСКА
и "Северсталью"
набрано всего одно очко. Но есть сходство - к очному матчу соперники подходят после выигранных игр.
Мог зацепиться за очки "Барыс" в первой встрече с "Авангардом", но россиян в тот момент было не остановить. Они даже "Ак Барс" дважды обыграли, выдав серию из восьми побед в девяти матчах. Подопечные Юрия Михайлиса
по всем статистическим показателям были лучше, но забили на три гола меньше (2:5). Итог отрезка - серия из пяти поражений.
Сейчас ситуация иная. Клубы поменялись ролями, и "Барыс" не выглядит явным аутсайдером. "Авангард" лучше играет дома, чем в гостях (30 очков из 51), но три декабрьских поражения заставляют задуматься о том, что казахстанский клуб способен не проиграть за 60 минут. А если учесть, что омичи лишь раз выиграли за пределами основного времени, шансы на успех удваиваются.
Ноябрьское поражение стало лишь вторым в последних пяти встречах соперников: в прошлом сезоне Андрей Скабелка
выиграл три матча из четырех у "Авангарда", в том числе и оба гостевых. Звездой тех игр был Никита Михайлис
, забивший три гола в Балашихе.
Победы над "Локомотивом"
, СКА
, "Ак Барсом"
и "Салаватом Юлаевым"
подтверждают, что "Барыс" умеет обыгрывать не только соперников из нижней части таблицы. "Авангард" может стать очередным "помощником" казахстанской команды в борьбе за место в Кубке Гагарина и состязании с "Торпедо" и "Сибирью". Поэтому набранные "Барысом" очки в Балашихе не должны никого удивить.
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Добавим, что "Барыс" набрал 39 очков и всего на два балла отстает от нижегородского "Торпедо", которое идет седьмым на "Востоке". "Авангард" имеет 51 очко и занимает второе место в той же конференции. Матч в Балашихе в Казахстане покажут
в прямом эфире.
Фото: ХК "Барыс"© (1-2)