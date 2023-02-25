Белорусский специалист Андрей Скабелка заявил, что готов к увольнению из "Барыса", сообщается на сайте клуба. При этом он подчеркнул, что хотел бы исправить ситуацию, но команды не хватило на концовку регулярного чемпионата.

"Любой тренер к этому готов, его для этого и берут, чтоб в какой-то момент уволить. Естественно, я об этом не думал. Мы хотели исправить ситуацию, мы еще за шесть туров были в этой гонке за "восьмерку", но не хватило нас на концовку", - сказал Скабелка.

Напомним, еще до окончания регулярного чемпионата астанинский клуб под руководством Скабелки потерял шансы на выход в плей-офф. Он не смог подняться выше последней, 11-й строчки в турнирной таблице Восточной конференции. Ранее "Барыс" еще никогда не занимал такое низкое место.