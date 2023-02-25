Андрей Скабелка заявил о готовности покинуть "Барыс"

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 22:54
©ХК "Барыс"

Белорусский специалист Андрей Скабелка заявил, что готов к увольнению из "Барыса", сообщается на сайте клуба. При этом он подчеркнул, что хотел бы исправить ситуацию, но команды не хватило на концовку регулярного чемпионата.

"Любой тренер к этому готов, его для этого и берут, чтоб в какой-то момент уволить. Естественно, я об этом не думал. Мы хотели исправить ситуацию, мы еще за шесть туров были в этой гонке за "восьмерку", но не хватило нас на концовку", - сказал Скабелка.

Напомним, еще до окончания регулярного чемпионата астанинский клуб под руководством Скабелки потерял шансы на выход в плей-офф. Он не смог подняться выше последней, 11-й строчки в турнирной таблице Восточной конференции. Ранее "Барыс" еще никогда не занимал такое низкое место. 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Скабелка Андрей

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 22:54
КХЛ
Андрей Скабелка заявил о готовности покинуть "Барыс"
Сегодня , 22:32
КХЛ
Руководство "Барыса" подвело итоги самого провального сезона в КХЛ
Сегодня , 22:07
КХЛ
Легендарный защитник Кевин Даллмэн может вернуться в "Барыс"
Сегодня , 10:31
КХЛ
75 миллионов тенге и 0 голов. "Барыс" подписал самого худшего легионера в истории
Вчера , 23:53
КХЛ
Определились три пары первого раунда плей-офф КХЛ на "Западе" и одна в конференции "Барыса"
Вчера , 22:54
КХЛ
"И что?". Скабелка нашел объяснение поражению "Барыса" от лидера КХЛ
Вчера , 22:08
КХЛ
В "Барысе" отреагировали на провальный сезон в КХЛ
Вчера , 21:48
КХЛ
"Барыс" устроил "перестрелку" в заключительном матче КХЛ
Вчера , 13:58
КХЛ
КХЛ анонсировала "юбилей" лидера "Барыса" на фоне провального сезона
Вчера , 12:10
КХЛ
Сотни миллионов для Дица. Как менялись финансы "Барыса" и зарплаты игроков
© 2008 - 2023 ТОО «EML»