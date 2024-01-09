"Ак Барс"- "Барыс": прямая трансляция матча КХЛ

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Вчера 07:47
©ХК "Барыс"

Сегодня, 9 января, астанинский "Барыс" сыграет с казанским "Ак Барсом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Встреча команд пройдет в Казани и начнется в 22:30 по астанинскому времени. В прямом эфире матч покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

Прямая трансляция на Qazsport

"Барыс" идет на серии из двух поражений. После 48 сыгранных матчей команда с 39 очками занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Ак Барс", выигравший три последних матча, с 56 очками после 47 игр идет седьмым на "Востоке".

В нынешнем чемпионате "Ак Барс" выиграл у "Барыса" два очных матча из двух (5:3 и 3:0). 

Метки:
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