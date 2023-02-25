75 миллионов тенге и 0 голов. "Барыс" подписал самого худшего легионера в истории

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Сегодня 10:31
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Нападающий "Барыса" Кирилл Максимов не забил ни одного гола в 37 матчах нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) при показателе полезности "-7". При этом сделал три результативные передачи, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Шайба.kz".

Отмечается, что зарплата игрока составляет около 75 миллионов тенге.

Российский хоккеист стал первым форвардом среди легионеров в истории астанинского клуба, который, отыграв весь сезон, не смог забросить ни одной шайбы.

Во всех остальных случаях иностранные нападающие с 0 голами не проводили за "Барыс" весь сезон. Либо их увольняли после нескольких матчей, либо они в основном выступали за фарм-клуб.

Нападающие - легионеры "Барыса" с 0 голами за полный сезон

Кирилл Максимов (Россия) - 37 матчей, 0 голов, сезон 2022-2023 годов.

Нападающие - легионеры "Барыса" с 0 голами за неполный сезон

Кристиан Томас (Канада) - 9 матчей, 0 голов, сезон-2021/22.
Кори Тривино (Канада) - 5 матчей, 0 голов, сезон-2017/18.
Сергей Мельников (Россия) - 2 матча, 0 голов, сезон-2017/18.
Алексей Кайгородов (Россия) - 23 матча, 0 голов, сезон-2015/16.
Максим Баранов (Россия) - 7 матчей, 0 голов, сезон-2015/16.
Филипп Савченко (Россия) - 12 матчей, 0 голов, сезон-2012/13.
Джон Мирасти (Канада) - 10 матчей, 0 голов, сезон-2012/13.
Вадим Ермолаев (Россия) - 4 матча, 0 голов, сезон-2012/13.
Вадим Ермолаев (Россия) - 7 матчей, 0 голов, сезон-2011/12.
Вадим Ермолаев (Россия) - 2 матча, 0 голов, сезон-2010/11.

Напомним, что "Барыс" в заключительном матче КХЛ проиграл дома ярославскому "Локомотиву". Казахстанский клуб после этой неудачи остался на последнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 61 балл.

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