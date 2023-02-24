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"И что?". Скабелка нашел объяснение поражению "Барыса" от лидера КХЛ

"И что?". Скабелка нашел объяснение поражению "Барыса" от лидера КХЛ
©ХК "Барыс"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка прокомментировал поражение от "Локомотива" в рамках Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Астане и завершилась со счетом 5:3 в пользу ярославцев.

- Во-первых, хочу поблагодарить болельщиков, что, несмотря ни на что, была хоккейная атмосфера. Пришли поддержать до конца. По игре. Пропускали легкие шайбы. Ребята очень хотели порадовать болельщиков, но, к сожалению, не получилось. Сезон на этом закончен", - приводит его слова "Шайба.kz".

- Говорили с ребятами. Команда уже не борется за плей-офф. В последних матчах команда за период пропускает по три шайбы. Потом всплесками хорошая игра, догоняют. Наверное, психологический фактор играет свою роль, когда узнали, что шансов нет.

- Узнали?

- Поняли.

- От кого?

- От себя.

- У меня другое мнение. Необычный сезон в этом году для команды "Барыс". Каждый год мы видели 12-14 легионеров. В этом сезоне - пять-шесть. Ребята получили много игрового времени, возможность зайти в КХЛ и проявить себя. Говорить о том, что мы не попали в плей-офф... И что? И что? Что, мы закончили с хоккеем?

- Вопрос не об этом. Вопрос в поиске мотивации.

- Это самое плохое качество в спортсмене, если у него нет внутренней мотивации. Для мужика, профессионального спортсмена в любой игре есть желание выиграть. Во что бы то ни стало. Все. Если у тебя такой мотивации нет, то здесь проездом.

- Сегодня не было Джереми Бракко и Энтони Луиса. Это решение было принято, чтобы дать поиграть другим ребятам? Насколько ощутимо было их отсутствие.

- Да не то чтобы другим ребятам... Мы уже поняли, что не попали в плей-офф. Естественно, мысли уже вокруг подготовки ребят в сборную Казахстана. Мы хотели дать больше практики на таком уровне. Может быть, забили бы Джереми Бракко и Энтони Луис какую-нибудь шайбу. Нам важно было просмотреть своих ребят. Не то чтобы просмотреть, а дать им возможность поиграть в разных ситуациях.

Напомним, что благодаря этому успеху "Локомотив" набрал 92 очка и вышел на второе место в таблице Западной конференции. "Барыс" (61) остался на последней, 11-й строчке "Востока".

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Скабелка Андрей

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