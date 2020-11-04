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Задумка Михайлиса, или как "Барыс" выбрался в число лучших клубов КХЛ

Казахстанский клуб выжимает максимум из ситуации.

Задумка Михайлиса, или как "Барыс" выбрался в число лучших клубов КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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В казахстанском клуб "Барыс" придумали, как нейтрализовать большинство соперников из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Хоккеисты не стали играть лучше в неравных составах, а просто перестали удаляться. Подробнее об этом и других показателях столичной команды - в материале корреспондента Vesti.kz.

Тренерский штаб Юрия Михайлиса вряд ли сможет удивить какими-то новаторскими идеями в построение игры. Для него важнее сыграть надежнее сыграть у своих ворота и что-то придумать у чужих. Желательно, чтобы это было еще и продуктивно. Вопреки словам казахстанского специалиста, даже в матчах с аутсайдерами "Барыс" подтвердил, что может потерять контроль над игрой и проиграть.


Но есть один сильный плюс - игроки столичного клуба практически не удаляются (около восьми минут за игру). В предыдущих сезонах, когда "Барыс" был опасен, этот показатель превышал девять минут, а сейчас казахстанская команда входит в топ-4 по этому показателю. Впереди "Локомотив" (семь минут) и "Северсталь" (семь минут и 40 секунд), а "Барыс" делит третье-четвертое место с "Металлургом" (по восемь минут и 23 секунды).



Это сильный бонус в условиях, когда твой клуб не может похвастаться уверенной игрой в меньшинстве (80,4 процента или 14 место). Не так хорош "Барыс" и в большинстве (всего 17,5 процента), и шайб в полных составах не много (25 штук). В формате игры "пять на пять" столичный клуб по забитым голам обходит только одну команду - рижское "Динамо", у которого 14 голов. И все. 

Сомневаемся, что улучшит свои голевые показатели столичная команда в ближайших играх, ведь если "Северсталь" еще можно огорчить, то у "Локомотива" лучшая оборона в Лиге с сильнейшим вратарем турнира (Эдди Паскуале). Конечно, если "Барыс" не будет фолить, то будет шанс зацепиться за очки, но определенный прогресс в игре все же наблюдается.

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Добавим, что матч с "Северсталью" в Череповце пройдет 8 ноября, а в гостях с ярославским "Локомотивом" подопечные Михайлиса сыграют 10 числа. После 18 встреч "Барыс" набрал 20 очков и закрепился на десятом месте. От восьмого места, которого гарантирует выход в плей-офф, столичный клуб отделяет всего один балл.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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