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"Скоро-скоро, ребята их ждут". Тренер "Барыса" - о приезде легионеров из НХЛ и победе над "Динамо" в КХЛ

Тренер разобрал матч с аутсайдером Лиги.

"Скоро-скоро, ребята их ждут". Тренер "Барыса" - о приезде легионеров из НХЛ и победе над "Динамо" в КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис после второй подряд победы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) рассказал об ожидании приезда новых легионеров из НХЛ и разобрал матч с соперниками из Латвии, передает корреспондент Vesti.kz.

Столичная команда второй раз в сезоне обыграла рижское "Динамо" со счетом 3:0.


- Хороший у нас первый период сегодня получился. За исключением двух моментов, где нас Ортио выручил. Спасибо команде за эту игру. За самоотдачу, которая сегодня была. Здорово мы сыграли и в средней зоне, хотя и были моменты. Особенно в третьем периоде, когда мы прихватили среднюю зону и у соперника не было моментов. Ортио - с "сухарем", - подытожил Михайлис.

- Сегодня забивали легионеры, и появилась шутка, что, может быть, перед каждой игрой подписывать новичков из Северной Америки. Какова доля правды в этой шутке?
- Да нет, ребята ждут, когда приедут легионеры. Я не знаю, в какое время они подъедут. Думаю, что в ближайшее время. Скоро-скоро, так скажем, уже подъедут и все нормализуется.

- Что стало ключевым моментом к тому, что в третьем команда играла, как в первом?
- Ключевым стала концовка второго периода. Соперник начал играть активно и совершать вбросы в нашу зону. В перерыве убрали эти недочеты. Сказали ребятам, что нужно продолжать играть как в первом периоде. 14 минут второго периода мы здорово сыграли, а концовку смазали. В третьем мы контролировали шайбу. Больше играли в чужой зоне, чем в своей. Плотно играли в средней зоне.

- Отразится ли подписание защитника из Северной Америки на игровом времени Никиты Клещенко?
- Никита добавляет. И в физическом, и в игровом плане. Стал играть надежно, как настоящий защитник. Все зависит от него, как он будет продвигать свой хоккей.

- Сколько новички будут добираться до Казахстана? И будут ли они проходить карантин?
- Не знаю. По этому вопросу у меня информации нет.

История провалившегося голеадора "Барыса", или как канадский форвард пытается спасти карьеру в КХЛ

Ранее мнением о матче поделился тренер рижского "Динамо" Дмитрий Пархоменко, который прокомментировал девятое поражение подряд для своей команды. Специалист посетовал на слабую реализацию голевых моментов.

Добавим, что 8 ноября "Барыс" сыграет в Череповце с "Северсталью", а еще через два дня встретится с "Локомотивом" в Ярославле. После 18 игр столичный клуб набрал 20 очков, но остался на десятом месте (по дополнительным показателям уступает "Амуру" при равенстве очков).

Пушка Дица или гол Лильи. Как "Барыс" перетрясет состав для победы над аутсайдером КХЛ

 

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Метки:
Михайлис Юрий Барыс в КХЛ КХЛ Динамо Рига

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