История провалившегося голеадора "Барыса", или как канадский форвард пытается спасти карьеру в КХЛ

Канадский форвард Мэтт Фрэттин может в любой момент покинуть "Барыс", но его еще может спасти нереальная результативность в оставшихся играх сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 32-летний нападающий слабо стартовал в регулярном чемпионате, но у него остается последний шанс реабилитироваться. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.



Опытного голеадора приглашали, как снайпера для "Барыса". Он не мог никак отличиться, его начали критиковать, но первый гол Фрэттина подоспел вовремя.

Канадец возглавил список тех, с кем готовы были расстаться. Игрок, естественно, не может не догадываться о смене настроения и возможном разрыве. Его главная задача - это включить максимальную скорость и доказать, что его рано списывать.







Его могут и оставить. "Барысу" он еще может быть полезен, ведь снайперов с такими навыки в команде не так много. Другое дело, что Фрэттин то ли не выкладывался, то ли действительно попал в черную полосу. Если взглянуть на его показатели, то у него есть все, кроме рабочего количества очков за результативность.



Например, на забитый гол нападающему потребовалось совершить 28 бросков. По совершенным попыткам впереди только Даррен Диц (67), Виктор Сведберг (37), Никита Михайлис (35), Роман Старченко (34) и Егор Петухов (31). Возможно, что кого-то удивит в этом списке нахождение "15-го" номера, но этот форвард может создать себе моменты самостоятельно за счет прессинга.



Игровым временем Фрэттина тоже не обделяют (больше 18 минут) и, возможно, его действительно прорвет. Немного фарта и усердия, и тогда все пойдет на лад. "Барыс" вроде бы не ищет ему альтернативу, значит, надеется, что опытный канадец все-таки заиграет. Если он сделает в матче с рижанами сделает дубль, это не должно удивлять. И соперник подходящий - со слабой обороной.



В последний раз дуплетом Фрэттин стрелял, когда уходил из "Барыса" в "Ак Барс". Было это полтора года назад в ворота "Авангарда" - в марте 2019-го. Может быть снова эти голы будут прощальными. Или наоборот помогут форварду вернуться на прежний голевой уровень в столичном клубе. Так или иначе, все ждут шайб от "39-го" номера. Одной шайбы мало для него.







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Добавим, что "Барыс" готовится к прибытию двух новых игроков - это защитник Диллон Хетерингтон и центральный нападающий Фил Варон. На текущий момент столичный клуб занимает десятое место на "Востоке" с 18 очками после 17 игр. От зоны плей-офф отделяет три балла - восьмое место с 21 очком занимает "Сибирь".



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