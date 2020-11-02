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Сильнее Даррена Дица? "Барыс" подписал победителя АХЛ и двукратного чемпиона мира из Канады

25-летний игрок может стать новой звездой КХЛ.

Сильнее Даррена Дица? "Барыс" подписал победителя АХЛ и двукратного чемпиона мира из Канады
Диллон Хетерингтон. Фото: ХК "Тексас Старз"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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ХК "Барыс" подписал контракт с канадским защитником Диллоном Хетерингтоном, который может стать новой звездой в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Подробнее о 193-сантиметровом игроке обороны, которого могло не хватать команде Юрия Михайлиса, в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанскому клубу требовался защитник, который был бы надежен в обороне и мог бы страховать Даррена Дица. Возможно, это именно 25-летний Хетерингтон, но почему он может стать ключевой фигурой в "Барысе"? О его возможностях можно судить по драфту НХЛ, где его выбрали под 50 номером во втором круге. Но это не окончательная характеристика для новичка столичной команды.


Были у нас игроки и более перспективные. Несколько лет назад в "Барысе" играл третий номер драфта Кэм Баркер, но особо не впечатлял. С другой стороны, примерно под тем же номером в НХЛ был выбран Джесси Блэкер (58 номер), набирающий больше 20 очков за сезон в КХЛ. Но лучше всего абстрактность драфта показывает лидер "Барыса" Диц, которого выбрали под 138 номером в пятом раунде, а в КХЛ он неудержим.



Можно подумать, что Хетерингтон станет напарником или конкурентом по набору очков для капитана. Четыре сезона назад защитники могли пересекаться в "Тексас Старз", но сейчас стали полноценными одноклубниками. "44-й" номер - вожак "Барыса", как когда-то был Хетерингтон в "Звездах". Но теперь у канадского дуэта задача посложнее - вывести казахстанский клуб в плей-офф КХЛ.

Вряд ли 25-летнего канадца приглашают для второй или третьей пары в обороне. Игрока его амплуа хотели подписать в межсезонье, но, видимо, не смогли уговорить потенциального новичка приехать из-за сложной эпидемиологической ситуации. Сейчас, когда старт АХЛ отложен до следующего года, договориться стало проще. Осталось раскрыть возможности квалифицированного игрока в Лиге.

Если судить по АХЛ, то Хетерингтон может играть продуктивнее, чем Диц. Даррен в 218 встречах набрал 52 (14+38) очка, а Диллон, который провел 349 встреч, отметился 95 (13+82) баллами. Таким образом, "Барыс" подписал не только мастеровитого исполнителя, но неплохо ассистента в потенциально голевых моментах. Такого, которого действительно не хватало клубу.

25-летний чемпион АХЛ мог пересекаться с Блэкером или Дицем за время своей заокеанской карьеры, а в "Барысе" вокруг них будут строить игру. Казахстанский клуб нашел возможность подписать двукратного чемпиона мира в молодежном хоккее, получив еще одного перспективного легионера. Скорее всего, его попробуют заиграть за сборную Казахстана.



Осталось надеяться, что "Барыс" не ошибся, как это бывало с менеджментом клуба. Хетерингтон провел неплохую карьеру до приезда в Казахстан.

Предварительно, его приезд - это успех. У защитника практически полный сезон, чтобы доказать свою квалификацию. Станет ли он вторым Дицем или замахнется на достижения Кевина Даллмэна, мы узнаем совсем скоро. 

Ошибка с канадским форвардом. Как "Барыс" подтвердил провал в трансферах для КХЛ

Добавим, что Хетерингтон стал вторым новичком "Барыса" после центрфорварда Фила Варона. Канадцы должны помочь казахстанской команде пробиться в плей-офф КХЛ, ведь сейчас "Барыс" идет на десятом месте на "Востоке", а от топ-8 отстает на три очка. В последнем матче подопечные Юрия Михайлиса обыграли китайский "Куньлунь", прервав серию из четырех поражений подряд.

Фото: ХК "Барыс"© (1 и 2)

"Барыс" объявил о подписании защитника с опытом игры в НХЛ

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ НХЛ Диц Даррен Даллмэн Кевин Сборная РК по хоккею Михайлис Юрий

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