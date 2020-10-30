Когда приедет форвард Фил Варон? В "Барысе" оказались не готовы рассказать о новичке из НХЛ

Канадский форвард Фил Варон должен присоединиться к "Барысу" для участия в играх Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но в пресс-службе столичного клуба затруднились рассказать корреспонденту Vesti.kz о сроках прибытия 29-летнего нападающего.
Ранее "Барыс" объявил об однолетнем контракте с форвардом, а сам Варон прокомментировал свою возможность сыграть в КХЛ.
"Без комментариев", - ответили в "Барысе" на вопрос о приезде Варона.
Не смог рассказать подробности сотрудничества и главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис
, который признался
, что ничего о приезде новичка не знает.
"По нему пока не могу ничего не сказать, потому что я не владею информацией. Я знаю, что его подписали. А когда он приедет? В ближайшее время ему нужно визу открыть. Сколько это времени займет, я не знаю", - поделился Михайлис.
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Напомним, "Барыс" продолжит борьбу в КХЛ домашними матчами с "Куньлунем" (30 октября) и рижским "Динамо" (3 ноября). После 16 игр команда Михайлиса занимает десятое место в Восточной конференции с 16 очками.
Перед встречей с китайскими соперниками казахстанская команда проиграла
четыре матча подряд и может расстаться
с главным тренером.
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