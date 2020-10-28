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Регресс? "Барыс" всухую уступил аутсайдеру "Запада" и проиграл четвертый матч подряд в КХЛ

Следующая игра пройдет 30-го числа.

Регресс? "Барыс" всухую уступил аутсайдеру "Запада" и проиграл четвертый матч подряд в КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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"Барыс" потерпел поражение от "Сочи" в рамках Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в Сочи и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Первый период прошел без голов, хотя нужно отдать должное голкиперу астанчан Йони Ортио, который по-настоящему выручил в одном из моментов. Не исключено, что его сейв станет одним из лучших игровой недели КХЛ.

При этом очень инертно гости провели второй период, пропустив дважды при игре в равных составах. Сначала на 21-й минуте счет открыл Мальте Стремвалль, затем на 39-й успех хозяев закрепил Даниил Мироманов. Кроме того, во втором отрезке игры соперник играл в большинстве 5 на 3, но численным перевесом не воспользовался.

Под занавес встречи "Барыс" снял вратаря, но выгоду из этого не извлек. Более того, позволил сопернику забить в пустые ворота - на 59-й минуте отличился все тот же Мироманов.

Как итог, казахстанский клуб проиграл четвертый матч кряду, уступив ранее "Йокериту" (4:5 в овертайме), "Ак Барсу" (1:3) и "Сибири" (1:3).

После этой игры "Барыс" с 16 очками остался на десятом месте Восточной конференции, тогда как "Сочи", набрав 14 баллов, также сохранил за собой десятую строчку на "Западе".

Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут на своем льду с китайским "Куньлунем" 30 октября.

 

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Метки:
Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ Сочи ХК

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