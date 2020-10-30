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Ошибка с канадским форвардом. Как "Барыс" подтвердил провал в трансферах для КХЛ

Он забил первый гол в турнире, но это ничего не меняет.

Ошибка с канадским форвардом. Как "Барыс" подтвердил провал в трансферах для КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Казахстанский клуб "Барыс" пригласил канадского форварда и второй сезон подряд признал свою неудовлетворительную работу в трансферной работе. В межсезонье были подписаны новые исполнители, но Юрий Михайлис признает, что для успешности в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) этого недостаточно. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

В прошлом сезоне команду Андрея Скабелки по ходу турнира укрепили Линус Виделль с Атте Охтамаа, и "Барыс" заиграл, как кандидат на серьезные задачи. Но, как мы знаем, клуб не получил такой возможности, ведь сезон не был доигран, а в межсезонье столичный клуб покинули многие определяющие игру исполнители. Пришли два новых форварда и остался Виделль.

Это не сработало. Естественно, никто этого не признал, но начали искать замены. Если шведский ветеран сразу принялся помогать команде, то Мэтт Фрэттин с Якобом Лильей провалились на старте. Собирались пригласить еще нового защитника, но не нашли подходящего исполнителя, что тоже сказалось на результативности и надежности.

После нескольких успешных матчей забыли о проблемах. А теперь, когда клуб провалился, вспомнили, что можно его усилить. Приобрести пару-тройку канадцев, чтобы все было не так печально. Но трансферная работа провалена, ведь рекомендованные игроки не смогли повести за собой команду. Начал забивать Лилья, но этого недостаточно. Отличился даже Фрэттин, но "Барыс" уже начал искать пути для спасения положения.



Слабые результаты вчерашнего победителя дивизиона обязали искать исполнителей на, как оказалось, проблемные позиции, о которых прежде так не говорили. То есть это не в клубе ошиблись с выбором, как нам представляют, а игроки не проявили себя, как ожидалось. Виноваты хоккеисты, которые должны были сыграть так же, как и при Скабелке и его успешных предшественниках.

В "Барысе" ошибочно предполагали, что Виделль с партнерами сыграют так, как будто трудностей нет. Не сыграли. С одной стороны, одного индивидуального мастерства мало, чтобы команда была успешна. С другой, использование даже таких опытных и мастеровитых игроков на "чужих" позициях ни к чему хорошему не приведет. То есть когда подписывали Фрэттина, понимали, что команде нужен игрок на другую позицию. И это странно.

Сможет ли спасти ситуацию Фил Варон? Его хвалят, его серьезно котируют, но его форма и умение адаптироваться - пока загадка. Если он не вольется в состав, а "Барыс" не заиграет сильнее, то провал станет еще серьезнее. Варон, может быть, и хороший игрок, но если игру поставить не смогут, разочарует и он. Сложности "Барыса" серьезнее, чем нехватка квалифицированных исполнителей на проблемные позиции. Команда слаба практически в каждом элементе игры.

Когда приедет форвард Фил Варон? В "Барысе" оказались не готовы рассказать о новичке из НХЛ

Добавим, "Барыс" прервал серию из четырех поражений подряд, победив дома китайский "Куньлунь". Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут на своем льду с рижским "Динамо" 3 ноября.

Прошу на выход, или как в "Барысе" расстаются с главными тренерами в КХЛ

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Канада Фрэттин Мэтт Лилья Якоб Михайлис Юрий

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