|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Континентальная Хоккейная Лига 2019/20
|Барыс
|
41
|
7+16
|
20
|2 (12)
|Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
|Ак Барс
|
2
|
|
|1 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Ак Барс
|
1
|
|
|3 (15)
|Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
|Йокерит
|
2
|
2+0
|
|3 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
|Йокерит
|
1
|
|
|4 (14)
|Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2013/14
|Финляндия
|
1
|
|
2
|4 (8)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим