Им могут указать на дверь, или как "Барыс" напугал своих легионеров в КХЛ

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КХЛ ВХЛ Казахстан (Хоккей) Сборные (хоккей) МХЛ НХЛ Бенди (хоккей с мячом) Женский хоккей
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Им могут указать на дверь, или как "Барыс" напугал своих легионеров в КХЛ

Давление сказывается на результате команды.

Им могут указать на дверь, или как "Барыс" напугал своих легионеров в КХЛ
Линус Виделль. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0

Легионеры "Барыса" принесли клубу две победы подряд над аутсайдерами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), приблизив команду к зоне плей-офф турнира. О резком прогрессе приглашенных игроков - в материале корреспондента Vesti.kz

Подопечные Юрия Михайлиса обыграли на своем льду команды, у которых проблем было больше, чем у "Барыса". Ни китайский "Куньлунь", ни рижское "Динамо", не находятся в оптимальном состоянии, что сказывается на результатов клубов. И если команда из Латвии, это однозначный аутсайдер турнира с семью очками, то "Куньлунь" еще показывает признаки сопротивления.


Идеальные варианты для "Барыса", который попал в яму. Где-то хоккеистов не хватало физически, а где-то их покидали интересные идеи. И чтобы подхлестнуть к творчеству и добавить конкуренции (если так можно назвать), решили пригласить сразу двух новых игроков на проблемные позиции. Это защитник Диллон Хетерингтон и центрфорвард Фил Варон.

Заговорили сразу об отказе от имеющихся исполнителей. Первым в очереди поставили канадского снайпера Мэтта Фрэттина, который за четверть игр регулярного чемпионата ни разу не забил. За два последних матча 32-летний нападающий отличился дважды. И если первый гол получился, так сказать, рабочий, то второй наполнил о лучших временах голеадора.



Продолжает забивать еще один легионер - швед Якоб Лилья. Форвард тоже не мог долго забить, но сейчас у него пять голевых бросков и шесть результативных передач. Поможет ли это ему сохранить место в составе? Скорее всего. Их, как минимум, больше, чем у Фрэттина. Лилья нашел общий игровой ритм с Кертисом Волком.


 
Забил свой сотый гол в КХЛ нападающий Линус Виделль. 35-летний форвард неплохо стартовал в турнире, но последние четыре встречи уходил без набранных очков. И вот свершилось. Виделль забил юбилейный гол, который стал победным для клуба (первая шайба в сезоне для шведа, которая принесла победу). Наверное, с Линусом "Барыс" не расстанется, если тот совсем не станет заваливать игры.



И последний в нашем списке - Волк. Канадский центрфорвард был неудержим на старте, когда блистал Никита Михайлис, а потом вместе с казахстанцем сник. Как и другие лидеры, слабо провел "14-й" номер отрезок игр после обидного поражения "Йокериту", но в матчах с аутсайдерами набрал сразу два (1+1) балла. Вряд ли "Барыс" отпустит Волка, ведь он заигран за сборную Казахстана. 

Что мы получаем? Голевая активность пришлась на период, когда клуб играл с более слабыми соперниками, и разговоры о возможном расставании утихнуть только после игр с более сильной оппозицией. Легионеры показали, что они умеют приносить "Барысу" заметную пользу, а приглашение новых игроков их лишь подстегнуло к действию.

Могли трансферы их напугать? Скорее всего, да. И если бы не сложная эпидемиологическая ситуация, то у игроков не было бы второго шанса. Уже бы с кем-нибудь расстались. Но после двух побед с относительно уверенной игрой, можно подумать, что "Барыс" встряхнул своих хоккеистов и дальше они пойдут все вместе. Сомневаемся, что какой-нибудь клуб готов сейчас подписывать легионеров "Барыса" на улучшенных условиях. Никто не выделяется.

История провалившегося голеадора "Барыса", или как канадский форвард пытается спасти карьеру в КХЛ

Добавим, что после победы над рижским "Динамо" казахстанский "Барыс" вплотную подтянулся к зоне плей-офф с 20 очками. 8 ноября подопечные Юрия Михайлиса сыграют с Череповце с "Северсталью", а еще через два дня встретятся в Ярославле с "Локомотивом".

"Скоро-скоро, ребята их ждут". Тренер "Барыса" - о приезде легионеров из НХЛ и победе над "Динамо" в КХЛ

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Никита Михайлис Юрий Лилья Якоб Фрэттин Мэтт

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
18:32
Хоккей

Им могут указать на дверь, или как "Барыс" напугал своих легионеров в КХЛ
Сегодня
15:51
Хоккей

Сэйв вратаря "Барыса" вошел в топ-10 спасений игровой недели КХЛ
Сегодня
10:36
Хоккей

"Сотая шайба Виделля и четвертый "сухарь" Ортио". КХЛ - о второй победе подряд "Барыса"
Вчера
22:59
Хоккей

"Нам какая разница?". Игрок "Барыса" - о сотой шайбе в КХЛ, составе соперника и приезде новичков
Вчера
22:23
Хоккей

"Скоро-скоро, ребята их ждут". Тренер "Барыса" - о приезде легионеров из НХЛ и победе над "Динамо" в КХЛ
Вчера
21:57
Хоккей

Тренер рижского "Динамо" объяснил поражение от "Барыса" в КХЛ
Вчера
21:37
Хоккей

"Барыс" одержал победу над худшей командой КХЛ
Вчера
20:29
Хоккей

Форвард "Барыса" забросил сотую шайбу в КХЛ
Вчера
19:16
Хоккей

История провалившегося голеадора "Барыса", или как канадский форвард пытается спасти карьеру в КХЛ
Вчера
15:00
Хоккей

Пушка Дица или гол Лильи. Как "Барыс" перетрясет состав для победы над аутсайдером КХЛ
Вчера
13:35
Хоккей

Прямая трансляция домашнего матча "Барыса" с худшим клубом КХЛ
2 ноября
23:51
Хоккей

Стал волком в "Барысе": Кертис полюбил бешбармак и решил выступать за Казахстан. А еще поиграл в НХЛ и дружит с Дицем
2 ноября
22:35
Хоккей

Ушедший со Скабелкой из "Барыса" вратарь вошел в символическую сборную октября в КХЛ
2 ноября
21:17
Хоккей

"Такие легионеры обязаны выпрыгивать из штанов". Как хоккеист "Барыса" заочно поссорился с российским журналистом
2 ноября
20:50
Хоккей

Как обыграть Скабелку. "Барыс" может прервать беспроигрышную серию "Локомотива" и вернуться в зону плей-офф
2 ноября
18:03
Хоккей

"Сиди в своем Казахстане, деньги получай". Российский журналист жестко ответил легионеру "Барыса"
2 ноября
15:51
Хоккей

Сильнее Даррена Дица? "Барыс" подписал победителя АХЛ и двукратного чемпиона мира из Канады
2 ноября
12:35
Хоккей

"Я не вижу "Барыс" в плей-офф". Эксперт - о возможной смене тренера, проблемных зонах и новичках
2 ноября
12:10
Хоккей

"Барыс" объявил о подписании защитника с опытом игры в НХЛ
2 ноября
11:45
Хоккей

В России оценили форму "Барыса" и перспективы на попадание в плей-офф КХЛ
1 ноября
23:48
Хоккей

Следующий соперник "Барыса" пропустил семь шайб и потерпел восьмое поражение подряд
1 ноября
20:11
Хоккей

"Я играл против него в НХЛ. Он усилит нашу команду". Фрэттин - о новичке "Барыса"
1 ноября
16:20
Хоккей

"В "Барысе" делают это хорошо". Двукратный обладатель Кубка Гагарина оценил новичка из НХЛ
31 октября
21:28
Хоккей

Хоккеиста "Куньлуня" оштрафовали за удар игрока "Барыса"
31 октября
20:55
Хоккей

"Навели жути на арене". Как хоккеистов "Барыса" напугали на Хэллоуин
31 октября
09:00
Хоккей

"Сыграли более агрессивно". Форвард "Барыса" рассказал о победе над "Куньлунем"
31 октября
00:01
Хоккей

Следующий соперник "Барыса" потерпел седьмое поражение подряд в КХЛ
30 октября
23:09
Хоккей

Тренер "Куньлуня" нашел объяснение поражению от "Барыса"
30 октября
22:49
Хоккей

Тренер "Барыса" высказался о домашней победе над "Куньлунем" в КХЛ
30 октября
22:30
Хоккей

"Первая за пять игр победа". КХЛ - о матче "Барыса" с "Куньлунем"
24 октября
18:25
Хоккей

Видеообзор матча, или как "Барыс" на своем льду проиграл "Ак Барсу"
28 августа
16:08
Хоккей

Видеообзор разгромной победы "Барыса" над "Сарыаркой"
9 августа
03:39
Хоккей

Как Скабелка выиграл первый трофей после ухода из "Барыса"
7 марта 2020
21:22
Хоккей

Видеообзор победы "Барыса" над "Металлургом" в четвертом матче плей-офф КХЛ
4 марта 2020
00:12
Хоккей

Видеообзор второго матча "Барыс" - "Металлург" в серии плей-офф КХЛ
27 августа 2015
22:09
Хоккей

"Барыс" - "Салават Юлаев" (5:3). Фото
14 августа 2015
00:54
Хоккей

"Барыс" - обладатель Кубка Президента по хоккею
9 августа 2015
23:58
Хоккей

Фото: "Барыс" открыл новую арену и одержал на ней первую победу
14 февраля 2015
09:25
Хоккей

Драка Рыспаев VS Меньшиков и другие интересные моменты матча "Сибирь" - "Барыс"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика