Идеальная игра? Тренер "Сочи" прокомментировал победу над "Барысом" в КХЛ

Главный тренер "Сочи" Евгений Ставровский
после матча с "Барысом"
в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) похвалил свою команду, выделив игру голкипера, передает корреспондент Vesti.kz
.
Казахстанский клуб проиграл
со счетом 0:3, потерпев четвертое поражение подряд.
- Лучшая игра. Ребята молодцы. Вовремя нас тащил вратарь. Первая игра на ноль. Это очень радует и придает уверенность. Без ошибок не бывает, но ребята начали выполнять установку, - считает Ставровский.
- Можно ли сказать, что команда выполнила все установки?
- Ребята сегодня услышали и выполнили установки. Это очень важно.
- Можно ли сказать, что команда сыграла образцово?
- Раз сыграли на ноль, значит сыграли образцово. Но без ошибок не бывает. Есть моменты, которые будем дорабатывать.
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Добавим, что ранее результат матча в Сочи прокомментировал
главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис
. Специалист ждет более сильной игры от лидеров, и готов пойти на жертвоприношение.
Напомним, "Барыс" матчем с "Сочи" завершил короткую выездную серию, а 30 октября примет на своем льду аутсайдера Восточной конференции - китайский "Куньлунь". Следующий матч снова пройдет в Нур-Султане - 3-го ноября "Барыс" должен принять рижское "Динамо".
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