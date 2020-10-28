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Удачный трансфер. Как в "Барысе" прогрессирует форвард из Швеции

Он несколько игр подряд набирает очки.

Удачный трансфер. Как в "Барысе" прогрессирует форвард из Швеции
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Форвард "Барыса" Якоб Лилья набирает очки три матча подряд и догнал лучших бомбардиров команды в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 27-летний новобранец слабо стартовал, но сейчас просто неудержим. Подробнее о скрытом фаворите - в материале корреспондента Vesti.kz.

Шведский форвард приглашался в "Барыс", как потенциальный игрок первой тройки нападения, но аванс отрабатывать стал не сразу. Не смог Лилья забить в контрольных играх, а в регулярном чемпионате отметился очками только в четвертой встрече турнира (1+1) против китайского аутсайдера "Куньлуня".


Появились предположения, что швед первым покинет "Барыс", ведь от него ждали результативность посерьезнее.

В октябре нападающего же словно подменили: к черновой работе он добавил голы и передачи. Сначала наигрывали Лилью с Линусом Виделлем, но заявил о себе он в другом сочетании.



Речь идет о Кертисе Волке (3+7) и Никите Михайлисе (8+1). В "Барысе" сейчас происходит перестройка, ведь в состав должны влиться новые исполнители, но у этого трио есть шанс остаться без изменений. Почему? Волк исполняет роль конструктора атак, а Михайлис - их завершитель. У Лильи роль вспомогательная, ведь именно он должен добывать шайбу для партнеров.

Результативность шведа свидетельствует о том, что он нашел себе место на площадке. Должен выдержать Лилья конкуренцию со стороны Мэтта Фрэттина, ведь канадский снайпер завалил старт сезона. С приходом новичков канадцу будут искать другое место в составе, но Лилья выглядит интереснее, чем одноклубник. Более универсальным, чем Фрэттин. 

Если на старте сезона "зажигали" Михайлис с Волком и Дицем, то сейчас к ним добавился Лилья. 27-летний шведский форвард три матча подряд не уходит со льда без набранных очков, забивая и ассистируя. Если предварительно оценивать подписания "Барыса" в межсезонье, то Лилья перешел из аутсайдера в лидеры. Пока кажется, что клуб с ним не ошибся.



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Добавим, что сегодня, 28 октября, "Барыс" сыграет с "Сочи". Как и казахстанский клуб, соперники не входят в зону плей-офф своей конференции. Но если "Барыс" от топ-8 в одной победе, то "Сочи" отстает от "Спартака" на восемь баллов. В Казахстане игру покажут в прямом эфире.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Швеция Диц Даррен Лилья Якоб Михайлис Никита Фрэттин Мэтт

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