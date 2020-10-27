Зачистка в "Барысе". Определены первые "жертвы" борьбы с игровым кризисом в казахстанском клубе

ХК "Барыс"
начал проваливаться по таблице в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) и решил провести очередную чистку состава. В прошлом сезоне, когда команда не могла поймать стабильность, встряска помогла вернуться в лидеры "Востока". О новом этапе по реанимации казахстанского клуба - в материале корреспондента Vesti.kz
.
Перед сезоном столичный клуб, переживший сокращение бюджета, решил идти проверенным путем. Предложили новые контракты Мэтту Фрэттину
с Линусом Виделлем
, которые принесли пользу команду в прошлом. На перспективу взяли Якоба Лилью
, а первым номером должен был стать Йони Ортио
. Почти все варианты сработали, но не обошлось
без промахов.
Ортио с Лильей не сразу прижились, а Виделль, ярко стартовавший, начал увядать. Провалился Фрэттин, который не может прервать безголевую серию в Лиге. Четверть игр сыграно и "Барыс" решил радикально вмешаться в сложную ситуацию, пригласив новых исполнителей. Речь идет именно о нескольких игроках, которые в ближайшие дни приедут в Казахстан.
Кандидатуру одного уже подтвердили. Это 29-летний центральный нападающий Фил Варон
из Канады. Другой, а может быть, и третий, также будут полевыми. Если дополнительных новичков будет двое, то, мы считаем, что это будут защитник и фланговый нападающий. Атакующий хоккеист должен добавить вариантов среди голеадоров. Если один, то пригласят игрока в оборону.
Почему? Оказалось, что не только Фрэттин перестал забивать, но и Даррена Дица
поддержать некому. Капитан команды бежит спасать команду, а подстраховки нет. Виктор Сведберг
с Джесси Блэкером
идут второй парой, но перемещение одного из них добавит еще одно вакантное место.
Таким образом, "Барыс", потерявший в межсезонье часть бюджета, все же может подписывать легионеров из-за океана, чтобы решить главную задачу в сезоне. Скорее всего, 15 игр в КХЛ показали, что этот состав не готов к серьезным свершениям и без новичков никак.
Вместо того, чтобы спросить с игроков сборной Казахстана, в клубе снова ищут спасителей за границей. Больше десяти лет в КХЛ, а решения остаются теми же. Легионер нас спасет при любом тренерском штабе. Казахстанские игроки, скорее всего, снова упускают свой шанс выйти на ведущие роли. Вряд ли найдется в обновленной команде и Фрэттину.
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Добавим, что следующий казахстанский "Барыс" снова проведет на выезде: 28 октября встретится с "Сочи". Оба клуба находятся вне топ-8 конференций, и если "Барыс" отстает от восьмого места на одно очко, то россияне - на восемь. На 30 октября намечена домашняя встреча казахстанского клуба с китайским "Куньлунем".
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