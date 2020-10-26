Канадский промах "Барыса". Как команда Михайлиса спасает место в Кубке Гагарина

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КХЛ ВХЛ Казахстан (Хоккей) Сборные (хоккей) МХЛ НХЛ Бенди (хоккей с мячом) Женский хоккей
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Канадский промах "Барыса". Как команда Михайлиса спасает место в Кубке Гагарина

Казахстанский клуб готов подписать двух новичков.

Канадский промах "Барыса". Как команда Михайлиса спасает место в Кубке Гагарина
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
Казахстанский клуб "Барыс" приглашал канадского форварда Мэтта Фрэттина на позицию основного снайпера в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а сейчас вынужден перетасовать состав. О том, как легионер сможет реабилитироваться и расcчитывают ли на него в команде Юрия Михайлиса - в материале корреспондента Vesti.kz.

32-летний голеадор стартовал в "Барысе" почти с четырех десятков шайб за два сезона, а в свой третий турнир за казахстанский клуб ни разу еще не забил. Параллельно просела статистика другого форварда из первого звена - 35-летнего шведского Линуса Виделля (2+7).

Тренерский штаб решил, что опытному форварду пора вернуться на фланг, где ему играть привычнее, а в центр пригласить 29-летнего Фила Варона. Другой край может прикрыть другой опытный форвард - 34-летний казахстанец Роман Старченко (4+3).

Где сыграет Фрэттин? В матче с "Сибирью" канадец подвинул новичка Якоба Лилью (4+6), но это видимо временно. Если Мэтт не возьмется за дело, то 27-летний шведский форвард подвинет его ниже по ротации. Он то, в отличие от конкурента по составу, начал забивать и приносить пользу клубу.



Позиции во второй тройке 27-летнего Кертиса Волка (3+7) и 25-летнего Никиты Михайлиса (7+1). Возможно, что это лучшая атакующая связка в команде. Тут можно забивать, но вряд ли Фрэттин закрепится. Не нужно удивляться, если канадец окажется в третьем звене или даже четвертом (как было в "Ак Барсе").

Скорее всего, его карьера в "Барысе" практически предрешена. Столичный клуб может пригласить сразу двух новичков, и если второй тоже будет нападающим, то Фрэттин должен забивать дубли и хет-трики, чтобы остаться. Иначе, ему придется искать другую команду.

"Барыс" может пригласить сразу двух новичков из НХЛ для участия в КХЛ

Добавим, что "Барыс" начал выездную серию встречей в КХЛ с "Сибирью" (проиграли 1:3) , а еще через два дня сыграет с "Сочи". На 30 октября намечена домашняя встреча столичного клуба с китайским "Куньлунем". КХЛ объявила о подписании "Барысом" канадского форварда Фила Варона.

Старченко обойдет Боченски, или некоторые моменты встреч "Барыса" с "Сибирью" в КХЛ

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
НХЛ КХЛ Барыс в КХЛ Канада

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
22:49
Хоккей

Канадский промах "Барыса". Как команда Михайлиса спасает место в Кубке Гагарина
Сегодня
21:49
Хоккей

Про "засосы" и "кровь из носа". Как игроки "Барыса" отреагировали на третье поражение подряд в КХЛ
Сегодня
21:30
Хоккей

"Соперник перебросал нас". Тренер "Сибири" прокомментировал победу над "Барысом" в КХЛ
Сегодня
21:10
Хоккей

"Ему еще визу открыть надо". Тренер "Барыса" - о поражении от "Сибири" и новичке из НХЛ
Сегодня
20:42
Хоккей

"Барыс" проиграл третий матч подряд в КХЛ и выпал из зоны плей-офф на Востоке
Сегодня
18:17
Хоккей

"Барыс" объявил стартовый состав на выездной матч КХЛ против "Сибири"
Сегодня
18:00
Хоккей

КХЛ объявила о переходе в "Барыс" форварда из НХЛ
Сегодня
17:49
Хоккей

В "Барысе" объяснили отсутствие форварда сборной Казахстана на выездном матче КХЛ против "Сибири"
Сегодня
16:52
Хоккей

Старченко обойдет Боченски, или некоторые моменты встреч "Барыса" с "Сибирью" в КХЛ
Сегодня
14:37
Хоккей

"Барыс" может пригласить сразу двух новичков из НХЛ для участия в КХЛ
Сегодня
09:50
Хоккей

Прервем серию из двух поражений? Прямая трансляция матча КХЛ "Сибирь" - "Барыс"
Сегодня
07:43
Хоккей

"Барысу" предрекли третье поражение подряд в КХЛ
Вчера
15:15
Хоккей

"Барыс" определился с составом на выездную серию КХЛ
24 октября
19:49
Хоккей

Двойник Гарета Бэйла, драка с кипером соперника и даже победный гол. Почему вам надо болеть за необычного вратаря "Барыса"
24 октября
18:25
Хоккей

Видеообзор матча, или как "Барыс" на своем льду проиграл "Ак Барсу"
24 октября
17:52
Хоккей

"Играют практически без первого звена". Казахстанский комментатор разобрал поражения "Барыса" и назвал причины
24 октября
12:51
Хоккей

"Барыс" опубликовал видео невероятного сейва Ортио в матче КХЛ с "Ак Барсом"
24 октября
08:19
Хоккей

"Михайлис почти ничего не менял". КХЛ - о втором подряд домашнем поражении "Барыса"
23 октября
23:15
Хоккей

"Достали из себя все силы". Нападающий "Ак Барса" - о победе над "Барысом" после разгрома от "Амура"
23 октября
22:56
Хоккей

"Это не я, это Диц". Форвард "Барыса" - о буллите и "сорванном" камбэке в матче с "Ак Барсом"
23 октября
22:25
Хоккей

"Шлепок нам нормальный дали". Тренер "Ак Барса" - о разгроме от "Амура" и победе над "Барысом"
23 октября
22:11
Хоккей

Тренер "Барыса" рассказал о новичке из НХЛ и изменениях в составе после поражения от "Ак Барса"
23 октября
21:46
Хоккей

"Барыс" проиграл "Ак Барсу" во втором "кошачьем" дерби
23 октября
19:28
Хоккей

Заводной канадец из "Барыса". Легионер из сборной Казахстана, который тащит команду Михайлиса
23 октября
18:59
Хоккей

У игроков клуба КХЛ обнаружили коронавирус после матча с "Барысом"
23 октября
18:41
Хоккей

"Барыс" назвал состав на домашний матч против одного из лидеров Восточной конференции
23 октября
16:25
Хоккей

Как обыграть "Ак Барс". Несколько моментов для "Барыса", которые работают против фаворита "Востока"
23 октября
16:02
Хоккей

"Барысу" предрекли победу во втором "кошачьем дерби" после глупого поражения от "Йокерита"
23 октября
15:40
Хоккей

Жена хоккеиста, откровения в Instagram и истории о нижнем белье. Почему вам нужно подписаться на новую ведущую "Барыса"
23 октября
13:13
Хоккей

В "Барыс" сватают форварда из НХЛ. На какой позиции он играет и кого заменит в команде Михайлиса
23 октября
11:22
Хоккей

"Барыс" близок к подписанию нападающего из НХЛ
28 августа
16:08
Хоккей

Видеообзор разгромной победы "Барыса" над "Сарыаркой"
9 августа
03:39
Хоккей

Как Скабелка выиграл первый трофей после ухода из "Барыса"
7 марта 2020
21:22
Хоккей

Видеообзор победы "Барыса" над "Металлургом" в четвертом матче плей-офф КХЛ
4 марта 2020
00:12
Хоккей

Видеообзор второго матча "Барыс" - "Металлург" в серии плей-офф КХЛ
27 августа 2015
22:09
Хоккей

"Барыс" - "Салават Юлаев" (5:3). Фото
14 августа 2015
00:54
Хоккей

"Барыс" - обладатель Кубка Президента по хоккею
9 августа 2015
23:58
Хоккей

Фото: "Барыс" открыл новую арену и одержал на ней первую победу
14 февраля 2015
09:25
Хоккей

Драка Рыспаев VS Меньшиков и другие интересные моменты матча "Сибирь" - "Барыс"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика