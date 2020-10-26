"Барыс" проиграл третий матч подряд в КХЛ и выпал из зоны плей-офф на Востоке

Казахстанский "Барыс
" уступили в матче регулярного сезона КХЛ
против новосибирской "Сибири
" со счетом 1:3, передает корреспондент Vesti.kz
.
В первом периоде инициативой владела казахстанская команда. Подопечные Юрия Михайлиса
перебросали соперника в два раза, но оба голкипера действовали на высоте. При этом "Барыс" трижды играл в большинстве, но не смог его реализовать. Поэтому открыть счет в первой половине встречи никому не удалось.
Сразу после этого удаление заработал Кертис Волк
и хозяева тут же воспользовались большинством - Егор Миловзоров снова вывел вперед "Сибирь".
В третьем периоде, несмотря на все усилия сравнять счет, хозяева площадки выстояли, а в самом конце забили еще одну шайбу.
"Барыс" потерпел третье поражение подряд и с 16-ю очками опустился на десятое место в Восточной конференции. "Сибирь" наоборот - поднялась на восьмое место с 17-ю баллами. Правда, новосибирцы сыграли на шесть матчей больше "Барыса".
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