Старченко обойдет Боченски, или некоторые моменты встреч "Барыса" с "Сибирью" в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" не смог встретиться с новосибирской "Сибирью" в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина из-за пандемии COVID-19, а сейчас соперники являются прямыми конкурентами на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Подробнее о некоторых моментах противостояния - в материале корреспондента Vesti.kz.
О матчах "Барыса" и "Сибири":
Соперники встретятся в КХЛ в 38-й раз. "Барыс" занимает девятое место на "Востоке", "Сибирь" на строчку ниже. Победа одного из клубов вернет его в топ-8, ведь "Амур" (восьмое место) не играет, а "Торпедо" (седьмое место) на выезде встретится с "Металлургом" (пятое место).
1. Клубы играют с одинаковой успешностью друг против друга: со счетом 19:18 в пользу "Сибири", но "Барыс" имеет небольшой перевес по выигрышам в основное время (16:15).
2. В октябре прошлого года "Барыс" выиграл последнюю встречу клубов в Новосибирске (0:2). Голами отметились Корбэн Найт
с Аркадием Шестаковым
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3. Столичный клуб выиграл два матча из пяти во время визитов к "Сибири". Для победы хватало двух забитых шайб, а в проигранных матчах было пропущено 12 голов.
4. Еще одна дуэль в КХЛ, где лучшим снайпером может стать Роман Старченко
(4+3 в новом сезоне). 34-летний форвард "Барыса" забил восемь шайб в противостоянии, и всего на два гола отстает от Брэндона Боченски
(10+10).
5. 12 из 15 очков "Сибирь" набрала на своей площадке. "Барыс", который сыграл на шесть встреч меньше, но добыл на гостевых аренах девять очков из 16.
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Таким образом, в случае победы "Барыс" не только прервет серию из двух побед, но и вернется в первую восьмерку конференции. Российская команда также была в затяжной серии из шести поражений подряд, но победила "Трактор" (3:1). Есть дополнительный стимул и у Старченко: помимо улучшения статистики в матчах с "Сибирью" он может приблизиться
к лучшему клубному снайперу Найджелу Доусу
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Ранее "Барыс" определился
с составом на краткосрочный выезд. После матча в Новосибирске казахстанская команда сыграет с "Сочи" (10 место с 12 очками на "Западе"). В ближайшие дни состав "Барыса" могут пополнить
новые исполнители из НХЛ. Имя одного из них уже известно
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