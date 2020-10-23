Тренер "Барыса" рассказал о новичке из НХЛ и изменениях в составе после поражения "Ак Барсу"

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КХЛ ВХЛ Казахстан (Хоккей) Сборные (хоккей) МХЛ НХЛ Бенди (хоккей с мячом) Женский хоккей
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Тренер "Барыса" рассказал о новичке из НХЛ и изменениях в составе после поражения "Ак Барсу"

Назван и игрок, который покинет команду.

Тренер "Барыса" рассказал о новичке из НХЛ и изменениях в составе после поражения "Ак Барсу"
Фото: ХК "Ак Барс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис после матча с "Ак Барсом" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) рассказал о подписании новичка из НХЛ Фила Варона, а также назвал игрока, который может покинуть клуб, передает корреспондент Vesti.kz.

- Наши менеджеры работали. И вот мы нашли центрального нападающего. Нам в первое звено нужен был центр, который бы хорошо двигался и взаимодействовал. Вот, нашли. В нашем коллективе его показатели станут лучше, - отметил Михайлис.

- Значит ли это, что он заменит Мэтта Фрэттина?

- Конечно, мы от Мэтта ждем очень многого. Ждем той игры, которую он показывал ранее. Но пока нас не устраивает его игра. И в атаке, и в позиционной обороне. Разговариваем и беседуем с ним. Вроде моменты есть, но забить не может. Скорее всего, будем смотреть, кто сыграет в позиции центрального. Виделль точно будет играть с краю.

Также он прокомментировал игру с казанцами, где счет в матче открыл Никита Михайлис, но гостевая команда забила три гола и выиграла матч (3:1). 

- Мы предполагали, что команда "Ак Барс", после такого поражения (1:7 от "Амура"), будет играть по-другому. Игра была сложная для нас. "Ак Барс" много прессинговал. Как сказал коллега, они были чуть свежее. Где-то мы успевали, где-то нас вратарь здорово выручал первые два периода. Но этот гол нелепый, я считаю, чуть надломил. Начала рушиться схема нашей игры.

Перестали успевать за гостями. Соперник стал больше владеть шайбой. В конце хотели исправить положение, но соперник не давал такую возможность - контролировал шайбу в нашей зоне. Где-то мы перехватывали, но атаковали малыми силами. Предупреждали, что нужно сыграть активнее и агрессивнее. В давление сыграть. Шесть на пять были моменты, но оборона казанцев сыграла мощнее, - рассказал Михайлис.

"О таком игроке мечтает каждый". Тренер "Барыса" - о моторчике команды, Фрэттине с Волком и эмоциях после "Ак Барса"

Добавим, что после встречи с "Ак Барсом" казахстанский клуб отправится в краткосрочный выезд - 26 октября сыграет с "Сибирью" в Новосибирске, а 28-го - с "Сочи". На 30-е число намечена домашняя встреча "Барыса" с китайским "Куньлунем".

В "Барыс" сватают форварда из НХЛ. На какой позиции он играет и кого заменит в команде Михайлиса

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Михайлис Юрий Барыс в КХЛ Ак Барс КХЛ Михайлис Никита

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
22:25
Хоккей

"Шлепок нам нормальный дали". Тренер "Ак Барса" - о разгроме от "Амура" и победе над "Барысом"
Сегодня
22:11
Хоккей

Тренер "Барыса" рассказал о новичке из НХЛ и изменениях в составе после поражения "Ак Барсу"
Сегодня
21:46
Хоккей

"Барыс" проиграл "Ак Барсу" во втором "кошачьем" дерби
Сегодня
19:28
Хоккей

Заводной канадец из "Барыса". Легионер из сборной Казахстана, который тащит команду Михайлиса
Сегодня
18:59
Хоккей

У игроков клуба КХЛ обнаружили коронавирус после матча с "Барысом"
Сегодня
18:41
Хоккей

"Барыс" назвал состав на домашний матч против одного из лидеров Восточной конференции
Сегодня
16:25
Хоккей

Как обыграть "Ак Барс". Несколько моментов для "Барыса", которые работают против фаворита "Востока"
Сегодня
16:02
Хоккей

"Барысу" предрекли победу во втором "кошачьем дерби" после глупого поражения от "Йокерита"
Сегодня
15:40
Хоккей

Жена хоккеиста, откровения в Instagram и истории о нижнем белье. Почему вам нужно подписаться на новую ведущую "Барыса"
Сегодня
13:13
Хоккей

В "Барыс" сватают форварда из НХЛ. На какой позиции он играет и кого заменит в команде Михайлиса
Сегодня
11:22
Хоккей

"Барыс" близок к подписанию нападающего из НХЛ
Сегодня
09:44
Хоккей

"Кошачье" дерби. Прямая трансляция матча "Барыса" против "Ак Барса" в КХЛ
Вчера
23:34
Хоккей

"О таком игроке мечтает каждый". Тренер "Барыса" - о моторчике команды, Фрэттине с Волком и эмоциях после "Ак Барса"
Вчера
20:21
Хоккей

Триллер в Нижнем и дубли Старченко. Несколько матчей "Барыса" в КХЛ, за которые стыдно даже Скабелке
Вчера
14:40
Хоккей

Сумасшедший камбэк, который убил "Барыс". Как команда Михайлиса развалилась в матче с "Йокеритом" в КХЛ
Вчера
12:36
Хоккей

"Так играть нельзя". Форвард "Барыса" Лилья высказался о причинах поражения с 4:0 от "Йокерита"
Вчера
11:33
Хоккей

"Нам нет оправданий". Защитник "Барыса" - о поражении от "Йокерита" со счета 4:0
Вчера
09:31
Хоккей

"Внезапно получили 0:4". Форвард "Йокерита" - о невероятном камбэке и плане на игру с "Барысом"
Вчера
08:43
Хоккей

"Нашему вратарю было тяжело". Форвард "Барыса" разобрал провал в матче с "Йокеритом"
Вчера
07:16
Хоккей

"Были вопросы, но сейчас я доволен". Тренер "Барыса" прокомментировал игру лучшего вратаря недели в КХЛ
21 октября
22:39
Хоккей

"Нам это удалось". Тренер "Йокерита" - о волевой победе над "Барысом" со счета 0:4
21 октября
22:19
Хоккей

"Будем разбираться". Тренер "Барыса" прокомментировал поражение от "Йокерита" в КХЛ
21 октября
21:49
Хоккей

"Барыс" проиграл "Йокериту" в КХЛ, ведя по ходу матча со счетом 4:0
21 октября
21:06
Хоккей

Защитник "Номада" может присоединиться к "Барысу" в следующей выездной серии КХЛ
21 октября
19:06
Хоккей

"Барыс" назвал стартовый состав на матч КХЛ против "Йокерита"
21 октября
17:59
Хоккей

"Ак Барс" перед матчем с "Барысом" в КХЛ потерпел разгромное поражение от аутсайдера конференции
21 октября
17:10
Хоккей

"В матчах с "Барысом" игроки всегда мотивированы". Экс-игрок НХЛ из "Йокерита" - о предстоящем матче и Казахстане
21 октября
12:30
Хоккей

"У финнов почти нет шансов". "Барысу" предрекли победу в домашнем матче КХЛ
21 октября
12:07
Хоккей

За это "Барыс" наказывают. Как изменилась команда с Юрием Михайлисом для успешности в КХЛ
21 октября
11:00
Хоккей

Будет четвертая победа подряд? Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" - "Йокерит"
28 августа
16:08
Хоккей

Видеообзор разгромной победы "Барыса" над "Сарыаркой"
9 августа
03:39
Хоккей

Как Скабелка выиграл первый трофей после ухода из "Барыса"
7 марта 2020
21:22
Хоккей

Видеообзор победы "Барыса" над "Металлургом" в четвертом матче плей-офф КХЛ
4 марта 2020
00:12
Хоккей

Видеообзор второго матча "Барыс" - "Металлург" в серии плей-офф КХЛ
2 марта 2020
18:15
Хоккей

Первая победа "Барыса" в плей-офф - в проекте "Вокруг матча"
27 августа 2015
22:09
Хоккей

"Барыс" - "Салават Юлаев" (5:3). Фото
14 августа 2015
00:54
Хоккей

"Барыс" - обладатель Кубка Президента по хоккею
9 августа 2015
23:58
Хоккей

Фото: "Барыс" открыл новую арену и одержал на ней первую победу
14 февраля 2015
09:25
Хоккей

Драка Рыспаев VS Меньшиков и другие интересные моменты матча "Сибирь" - "Барыс"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика