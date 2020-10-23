Тренер "Барыса" рассказал о новичке из НХЛ и изменениях в составе после поражения "Ак Барсу"

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис
после матча с "Ак Барсом"
в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) рассказал о подписании новичка из НХЛ Фила Варона
, а также назвал игрока, который может покинуть клуб, передает корреспондент Vesti.kz
.
- Наши менеджеры работали. И вот мы нашли центрального нападающего. Нам в первое звено нужен был центр, который бы хорошо двигался и взаимодействовал. Вот, нашли. В нашем коллективе его показатели станут лучше, - отметил Михайлис.
- Значит ли это, что он заменит Мэтта Фрэттина?
- Конечно, мы от Мэтта ждем очень многого. Ждем той игры, которую он показывал ранее. Но пока нас не устраивает его игра. И в атаке, и в позиционной обороне. Разговариваем и беседуем с ним. Вроде моменты есть, но забить не может. Скорее всего, будем смотреть, кто сыграет в позиции центрального. Виделль точно будет играть с краю.
Также он прокомментировал игру с казанцами, где счет в матче открыл Никита Михайлис
, но гостевая команда забила три гола и выиграла
матч (3:1).
- Мы предполагали, что команда "Ак Барс", после такого поражения (1:7 от "Амура"), будет играть по-другому. Игра была сложная для нас. "Ак Барс" много прессинговал. Как сказал коллега, они были чуть свежее. Где-то мы успевали, где-то нас вратарь здорово выручал первые два периода. Но этот гол нелепый, я считаю, чуть надломил. Начала рушиться схема нашей игры.
Перестали успевать за гостями. Соперник стал больше владеть шайбой. В конце хотели исправить положение, но соперник не давал такую возможность - контролировал шайбу в нашей зоне. Где-то мы перехватывали, но атаковали малыми силами. Предупреждали, что нужно сыграть активнее и агрессивнее. В давление сыграть. Шесть на пять были моменты, но оборона казанцев сыграла мощнее, - рассказал Михайлис.
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Добавим, что после встречи с "Ак Барсом" казахстанский клуб отправится в краткосрочный выезд - 26 октября сыграет с "Сибирью" в Новосибирске, а 28-го - с "Сочи". На 30-е число намечена домашняя встреча "Барыса" с китайским "Куньлунем".
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