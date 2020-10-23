В "Барыс" сватают форварда из НХЛ. На какой позиции он играет и кого заменит в команде Михайлиса

29-летний канадский форвард Фил Варон может стать еще одним новичком "Барыса" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). О том, есть ли необходимость в приглашении еще одного легионера в линию атаки, в материале корреспондента Vesti.kz.



Казахстанский клуб нуждается в усилении, но вряд ли следующим новичком будет Варон. Во-первых, он центральный нападающий, а в команде их больше, чем мест на площадке для них.

Во-вторых, его рост 178 сантиметров, что является не лучшей характеристикой для игрока, который обязан быть еще и третьим защитником.



Команде Юрия Михайлиса важнее найти флангового нападающего или еще одного защитника. В позиции центрального нападающего негабаритный Варон может быть заигран только в первой тройке, где помогал бы Роману Старченко с Линусом Виделлем. Тогда выпадет из состава Мэтт Фрэттин, который не забил ни одной шайбы со старта чемпионата в КХЛ, и именно его сменит новобранец.



Возможно, что Варон имеет опыт игры на фланге атаки. За его плечами 97 встреч в НХЛ, но мы обратим внимание на результативность в АХЛ: 129 шайб и 295 передач в 539 играх. Например, Фрэттин, который был одним из лучших бомбардиров клуба два сезона назад, провел в этой Лиге 240 встреч, в которых отметился 173 (93+80) очками.







Еще один минус - рост. Центральные нападающие обычно не ниже 180-185 сантиметров. Но есть исключение как Кертис Волк. 27-летний канадец ростом 175 сантиметров, но в новом сезоне - ведущая фигура "Барыса". Но ему не один сезон потребовался, чтобы адаптироваться в КХЛ, а сейчас Михайлис хвалит его за неуступчивость в единоборствах и результативность.



Готов ли "Барыс" ждать, пока Варон приживется? Скорее всего, мы его не увидим в команде, если казахстанский клуб не вел его определенное время.

Подписывать еще одного легионера на позицию, которая не требует срочного усиления в период, когда клуб пережил сокращение бюджета, - неоправданная роскошь. Без 100-процентной уверенности, это может обернуться провалом.

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Ранее главный тренер Михайлис рассказал, что для усиления состава он рассматривает только защитника из системы клуба. О возможном приглашении игрока оборонительного плана сообщалось и межсезонье, когда "Барыс" готовился к сезону в КХЛ. Подписание Варона станет определенной неожиданностью и заменой для кого-то из игроков текущего состава.



Добавим, что "Барыс" занимает девятое место в Восточной конференции с 16 очками и лишь по дополнительным показателям уступает хабаровскую "Амуру" позицию в топ-8. Сегодня, 23 октября, подопечные Михайлиса примут на своем льду одного из лидеров конференции - казанский "Ак Барс".