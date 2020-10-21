Защитник "Номада" может присоединиться к "Барысу" в следующей выездной серии КХЛ

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис
назвал игрока, который может присоединиться к казахстанской команде для участия в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ). Наставник выделил хоккеиста в беседе с корреспондентом Vesti.kz
, отметив его надежность.
За три сезона в КХЛ 22-летний защитник провел 116 встреч, в которых набрал четыре (1+3) очка.
"Единственный вариант, который рассматривается, это Кирилл Полохов
. Он отыграл за "Номад" в системе "Барыса". Наш игрок и мы за ним смотрим. Он только может присоединиться. Первые игры в чемпионате Казахстана прошли, и я их практически не видел. Видео игры "Номада" посмотрел и Кирилл сыграл надежно. Скорее всего, он поедет с нами на выезд," - прокомментировал ситуацию Михайлис.
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Дебютировать в новом сезоне Полохов может уже 26 октября, когда "Барыс" сыграет на выезде с "Сибирью" в Новосибирске. А сегодня, 21 октября, казахстанская команда открывает домашнюю серию встречей с "Йокеритом" из Финляндии. После победы "Амура" над "Ак Барсом" столичный клуб опустился на девятое место в Восточной конференции: у подопечных Михайлиса 15 очков, а у хабаровчан - 16.
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