За это "Барыс" наказывают. Как изменилась команда с Юрием Михайлисом для успешности в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс"
вернулся в зону плей-офф Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ) и может уверенно закрепиться в топ-8. Подопечные Юрия Михайлиса
борются за каждое очко, но им "помогают" и соперники. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz
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15 очков в 12 играх и восьмая строчка на "Востоке" - старт казахстанской команды. Ни одного крупного поражения, но и ни одной разгромной победы. Упорный и незрелищный хоккей, где "Барыс" больше обороняется и изматывает соперника, дает результат. Есть и другой вариант - команда Михайлиса создает задел и отстаивает его на протяжении оставшегося времени.
Некоторые оппоненты, как московские "Динамо" или ЦСКА, за это уже наказали. Возможно, что так поступать заставляет короткая подготовка к сезону, ведь полностью команда собралась практически перед стартом сезона в КХЛ и толком не успела наиграть состав. А может быть, это все-таки ход от тренерского штаба: "Барысу" проще забить и удержать, а вот рубиться все 60 минут - это слишком рискованно.
Можно потерять все и даже без набранного очка остаться. "Барыс" не выдает ожидаемых феерических матчей с обилием голов, как было в прежние сезоны, но аккуратно собирает по баллу практически в каждой игре. Использовать другие стратегии может мешать ограниченный выбор исполнителей. Еще бы три-четыре ярких хоккеиста, и команда бы играла в совсем иной хоккей.
А как по-другому? Представьте себе, что вы расстались в межсезонье с главным тренером, сильным защитником и лучшим бомбардиром, подписав взамен не таких интересных исполнителей и дебютантов. Тут нет возможности для экспериментов. Как рассказал Михайлис, он использует наработки своих предшественников, чтобы добиваться результатов.
"Помогают" и проблемы соперников. Как и "Барыс", клубы Лиги несут кадровые потери и не всегда могут рассчитывать на оптимальный состав. Этим тоже можно объяснить стабильный набор очков от казахстанской команды или взлет на "Западе" минского "Динамо". Так сказать, время для "темных лошадок".
Последний факт. Фаворит, как казанский "Ак Барс", например, выходит на лед не в оптимальных кондициях, а "Барыс", который готов чуть лучше, способен не только отобрать очки, но даже выиграть. Вязкий и контратакующий хоккей - идеальный вариант для нового сезона в КХЛ. Все встанет на свои места, если COVID-19 отступит.
Михайлис не может рисковать. Даже с учетом ситуации с вирусом он не имеет права на поражение. "Барыс" показал, что он конкурентоспособен. Осталось закрепиться в топ-8 и выйти в Кубок Гагарина. Тренерский штаб разобрался, как выигрывать в Лиге, а команда осознала, что способна выступать успешно. Если не будет провала под Новый год, то без плей-офф "Барыс" не останется.
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Добавим, что 21 октября "Барыс" начнет домашнюю серию игр - примет на своем льду финский "Йокерит". Еще через два дня команда Михайлиса сыграет с "Ак Барсом", а 26 и 28 октября встретится на выезде с "Сибирью" и "Сочи". На 30 октября намечена домашняя встреча с китайским "Куньлунем".
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